07.08.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Шоумен Зеленский быстро сообразил, как использовать погибших морпехов

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на гибель четырёх морпехов в Донбассе объясняется попыткой выставить себя «заботливым главковерхом» перед ВСУ и националистами.

С другой стороны, обвинив Россию, во время встречи с американцами он попытается подать эту трагедию в духе украинского милитариста и русофоба.

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Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил вынужденный покинуть Киев из-за преследования СБУ журналист и политический аналитик Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Реакция Зеленского вполне объяснима: гибель четырёх человек, мало того, что это трагедия, это ещё и повод недовольства в войсках, которых якобы предаёт главковерх. Поэтому реакция Зеленского понятна, он хочет задобрить украинские войска и показать, что он рачительный, заботливый главковерх и не спускает никому гибель военных», – заявил Скачко.

«Почему он не хочет показаться рачительным, как вы сказали, и заботливым по отношению к жителям Донбасса?» – спросила ведущая.

«А за это его могут подвергнуть обструкции как наши нацисты-неофашисты и прочие патриоты, так и военные генералы, для которых война – мать родна… Два процента (националистов – ред.) – это только те, которые не прошли, оголтелые и абсолютно упоротые, но 8 процентов порохоботов – Порошенко «Европейская солидарность», почти 6 процентов «Голос» такой же, точно таких же половина в «Слуге народа». Недаром Давид Арахамия (будущий глава фракции «Слуга народа» – ред.) признал, он сказал, что нормальных, пророссийских людей только два процента.

Это всё скрытые порохоботы, открытые порохоботы, и он (Зеленский) их элементарно боится, что в какой-то момент они объединятся и снесут его и всю его «зелёную» команду», – объяснил эксперт.

Однако, по его словам, есть и внешний момент, который заключается в желании Зеленского встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

«А с чем он поедет к Трампу? Взятку одну дал, попросил «Джавелины», но нужно продавать ещё украинский милитаризм и русофобию: мы готовы воевать дайте нам всё, встретьтесь с нами, поговорите с нами не у туалета, а хотя бы за столиком в кафе и так далее. Эти вещи – это страшный комплекс, который продолжает эксплуатировать Зеленский, а гибнут украинские мирные и военные люди. В этом вся трагедия», – добавил Владимир Скачко.

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