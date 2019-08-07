У Зеленского обещают заткнуть рот даже «условно пророссийским»

07.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Во фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде будет не более 1-2% «условно пророссийских» депутатов. Об этом в эфире радио «Новое время» заявил будущий глава фракции Давид Арахамия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Арахамии, этих людей будут «перевоспитывать» и навязывать волю большинства при принятии решений. Русскоязычный Арахамия также подчеркнул, что ему «неприятно» чувствовать присутствие таких депутатов во фракции.

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«Не влиятельный вообще (процент пророссийских, – авт.). Моя оценка – это один процент, может быть, два процента. И это условно пророссийские. Это не люди, которые говорят, что нам нужно идти в Россию, они условно говорят, что не все так однозначно, что надо разбираться. Знаете, такая мягкая риторика.

Я просто помню, как это было в 2014-м в Николаеве, таких людей было много. Если бы было меньше людей с проукраинский позицией, то Николаев мог бы быть под российским флагом очень легко.

Это в очень маленьких масштабах, но вообще неприятно, что мы вообще это чувствуем, я бы так сказал. Будем работать, перевоспитывать людей. Я так считаю, что большинство должно воспитывать ролевую модель, и они должны на них быть настроены», – заявил Арахамия.