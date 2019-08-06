Украина пытается дать на лапу американцам

06.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Запрос Украины в адрес США о продаже ей большего количества противотанковых ракетных комплексов «Javelin» – фактически взятка американцам с целью задобрить их перед визитом президента Владимира Зеленского в Нью-Йорк.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил вынужденный покинуть Киев из-за преследования СБУ политический аналитик Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас эта просьба продать «Джавелины», которые нужны Украине, как зайцу стоп-сигнал, это исключительное взяточничество американцам, на их же кредиты для того, чтобы он [президент США Дональд Трамп] обратил внимание, разрешил встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН.

И это при том, что «Джавелины» эти мало того, что не нужны, на них нет денег, и это делается тогда, когда, грубо говоря, украинский бюджет не может финансировать», – подчеркнул эксперт.

Напомним, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», США планируют, что Украина не будет выполнять Минские договоренности, а продолжит воевать в Донбассе при американской поддержке.