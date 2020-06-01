01.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Крым, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Штабист Тимошенко: Скоро Крым совсем загнется без воды


Из-за отсутствия дождей в Крыму скоро будет плохо с водой, Украине нельзя возобновлять ее поставки в Крым и президент Украины Владимир Зеленский найдет в себе силы не делать этого.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявил директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, который работает на экс-премьера Юлию Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине уже целый месяц льет дождь. А в Крыму уже пять месяцев нет дождей. Скоро там будет плохо с водой. Даст Украина воду или нет? Не даст. Если даст – это внутренний конфликт. Надо было строить мост, по которому никто не ездит уже второй год, или надо было строить водопровод, который они построили из Байкала в сторону Китая? Там есть титановый водопровод, но его нет в Крым (вероятно, имеется в виду строительство завода по розливу байкальской воды в Иркутской области – ред.).

Все ждут, как поступит Украина – отдаст ли президент Зеленский воду через Ермака в Крым или найдет в себе силы отказаться?», – сказал политолог.

Он уверен, что воду в Крым не дадут и ее нельзя давать.

В последнее время Небоженко отметился рядом скандальных заявлений. Так, он предложил Украине оккупировать Приднестровье.

Кроме того, он объявил Японию союзником по разделу России.

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