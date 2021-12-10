Синельников: Большинство украинцев скоро получат гражданство России
Получение главами ЛДНР партбилетов «Единой России» абсолютно корректно с точки зрения как российского, так и украинского законодательства.
Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил собкор радиостанции «Вести ФМ» на Украине Владимир Синельников, передает корреспондент «Политнавигатора».
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«С точки зрения формальной и юридической, тут (в получении Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником билетов партии «Единая Россия» – прим.) всё абсолютно правильно. Во-первых, в России допускается двойное гражданство. Конституция Украины сформулирована так интересно, что тоже не исключает возможность иметь другие гражданства.
Более того, Зеленский уже внёс проект закона о множественном гражданстве, о предоставлении гражданам других стран гражданства Украины. С точки зрения Конституции это должно быть распространено и на Донецк, и Луганск, жители которых являются гражданами Украины и обладают всей полнотой прав.
То есть, ситуация по смыслу складывается забавная и парадоксальная, но юридически всё корректно», – сказал Синельников.
Более того, он прогнозирует, что в скором времени большинство жителей Украины начнут получать российские паспорта.
«Что это будет означать на практике? Начнётся массовое принятие гражданами Украины второго гражданства. Это уже имеет место, потому что многие уже давно получили гражданство Польши, Румынии, Славакии, Венгрии.
А теперь начнётся массовое получение гражданства ещё и России. То есть, возникнет такая ситуация, при которой большая часть жителей Украины получит гражданство России, а остальные – гражданства западных стран. А некоторые по три-четыре гражданства. Это будет смешно», – резюмировал Синельников.
Спасибо!
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