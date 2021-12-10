Синельников: Большинство украинцев скоро получат гражданство России

Получение главами ЛДНР партбилетов «Единой России» абсолютно корректно с точки зрения как российского, так и украинского законодательства.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил собкор радиостанции «Вести ФМ» на Украине Владимир Синельников, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«С точки зрения формальной и юридической, тут (в получении Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником билетов партии «Единая Россия» – прим.) всё абсолютно правильно. Во-первых, в России допускается двойное гражданство. Конституция Украины сформулирована так интересно, что тоже не исключает возможность иметь другие гражданства.

Более того, Зеленский уже внёс проект закона о множественном гражданстве, о предоставлении гражданам других стран гражданства Украины. С точки зрения Конституции это должно быть распространено и на Донецк, и Луганск, жители которых являются гражданами Украины и обладают всей полнотой прав.

То есть, ситуация по смыслу складывается забавная и парадоксальная, но юридически всё корректно», – сказал Синельников.