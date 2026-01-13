«Ситуация радикально ухудшается» – укро-политолог видит прямую угрозу для Славянска и Запорожья
Российская армия уже подошла к Славянску на расстояние атаки фпв-дронов.
Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В целом, ситуация для Славянско-Краматорской агломерации радикально ухудшается. Потому что бои идут уже в самой Константиновке. Если бы потеряли Купянск, движение с севера и отрезание, и выдавливание украинских сил, оно бы выглядело совершенно катастрофически.
Но большинство не ожидали, что так быстро ситуация подкатится к Славянску. Там буквально на расстоянии полета фпв-дронов – говорят, это из Святогорска», – рассуждал Золотарев.
«С другой стороны, пока до конца закрыть вопрос у россиян с Покровском и Мирноградом не получается. Если бы они высвободили там свои силы, то либо на запорожское направление, на стык трёх областей. Естественно, тенденции к выходу к Запорожью будут.
Путин это открыто признал, заявил о том, что цель – Запорожье и Славянско-Краматорская агломерация. Вот вокруг этих точек будут разворачиваться наиболее активные боевые действия», – добавил он.
