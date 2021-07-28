28.07.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Балканы, Босния, Дзен, Политика, Скандал
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Ситуация в Боснии обостряется – конфедерация на грани распада

Решение уходящего со своей должности   верховного представителя по Боснии и Герцеговине австрийца Валентина...

Решение уходящего со своей должности   верховного представителя по Боснии и Герцеговине австрийца Валентина Инцко ввести уголовную ответственность за отрицание «геноцида в Сребренице» чревато катастрофическими последствиями для региона.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Независимой газете» заявил директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта «Балканист. Ру» Олег Бондаренко.

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Он предположил, что в течение ближайшего месяца Боснию и Герцеговину ждет политическая эскалация, связанная с протестами сербов, которых обвиняют в «геноциде».

«Я полагаю, что если новый верховный представитель отменит решение Инцко, это будет самым разумным в данной ситуации шагом. Если же он его не отменит, то управляемость и так слабо управляемой Боснии и Герцеговины еще больше снизится. Станет очевидно, что никакого единого государства нет. Республика Сербская, никак не интегрированная с мусульмано-хорватской федерацией, возьмет курс на отделение и на присоединение к Сербии», – считает Бондаренко.

Отмечается, что все это чревато непредсказуемыми последствиями. В самом худшем варианте возможно возобновление боевых действий. Как минимум будет заморожен и так проходящий крайне вяло переговорный процесс о вступлении БиГ в Евросоюз и НАТО.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ответ Республика Сербская объявила бойкот Боснии и Герцоговине.



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