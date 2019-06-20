20.06.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Ситуация в Донбассе обостряется до уровня 2014 – 2015 годов

Нидерландские правоохранители, объявившие виновниками гибели малайзийского Боинга MH17 нескольких ополченцев Донбасса, не предоставили никаких доказательств.

Об этом в комментарии «Известиям» заявил депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко.

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Он убежден, что вслед за «обнародованием имен подозреваемых последуют провокации со стороны украинских военных». Также политик обращает внимание, что «ситуация в Донецке накалилась до уровня, который был в регионе в 2014–2015 годах».

«Запад изначально назначил виновных — это Россия и ополченцы. Обвинение прозвучало, а никаких доказательств предъявлено не было. При этом никто не может принять тот факт, что тогда у ополчения не было даже возможности произвести подобный выстрел. Да и то, что украинские ВСУ обладали подобной техникой, тоже никто не рассматривает», – сказал Руденко.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», следственная группа в Нидерландах сознательно скрыла факты, свидетельствующие о причастности Украины к катастрофе в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

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