Ситуация в Донбассе обостряется до уровня 2014 – 2015 годов

20.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Нидерландские правоохранители, объявившие виновниками гибели малайзийского Боинга MH17 нескольких ополченцев Донбасса, не предоставили никаких доказательств.

Об этом в комментарии «Известиям» заявил депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он убежден, что вслед за «обнародованием имен подозреваемых последуют провокации со стороны украинских военных». Также политик обращает внимание, что «ситуация в Донецке накалилась до уровня, который был в регионе в 2014–2015 годах».

«Запад изначально назначил виновных — это Россия и ополченцы. Обвинение прозвучало, а никаких доказательств предъявлено не было. При этом никто не может принять тот факт, что тогда у ополчения не было даже возможности произвести подобный выстрел. Да и то, что украинские ВСУ обладали подобной техникой, тоже никто не рассматривает», – сказал Руденко.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», следственная группа в Нидерландах сознательно скрыла факты, свидетельствующие о причастности Украины к катастрофе в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.