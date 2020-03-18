Сивохо обещает подставить нацистам вторую щеку

18.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Советник секретаря Совбеза Украины Сергей Сивохо, ставший недавно объектом нападения националистов, не считает, что радикалы поставили крест на работе его «национальной платформе примирения» с Донбассом. По словам Сивохо, акция националистов показала, что они «другие», и с ними тоже нужно «разговаривать».

Об этом соратник Владимира Зеленского заявил в эфире телеканала «НАШ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не считаю, что презентация была сорвана. Это был старт работы платформы. Вот такой разговор сначала получился. Но вы же понимаете, что это часть общества, с которой все равно придется разговаривать, раз мы Национальная платформа, раз мы должны учитывать мнение всех членов общества», – заявил Сивохо.

Напомним, что непосредственный шеф Сивохо – секретарь Совбеза Александр Данилов – практически сразу после нападения нацистов открестился от своего подчиненного, заявив, что тот «никогда не был уполномочен официально представлять позицию».

Боевики, напавшие на Сивохо, были отпущены из-под стражи на следующий день после инцидента. Их покровителем считается глава МВД Арсен Аваков.