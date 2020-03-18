18.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Сивохо обещает подставить нацистам вторую щеку




Советник секретаря Совбеза Украины Сергей Сивохо, ставший недавно объектом нападения националистов, не считает, что радикалы поставили крест на работе его «национальной платформе примирения» с Донбассом. По словам Сивохо, акция националистов показала, что они «другие», и с ними тоже нужно «разговаривать».

Об этом соратник Владимира Зеленского заявил в эфире телеканала «НАШ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не считаю, что презентация была сорвана. Это был старт работы платформы. Вот такой разговор сначала получился. Но вы же понимаете, что это часть общества, с которой все равно придется разговаривать, раз мы Национальная платформа, раз мы должны учитывать мнение всех членов общества», – заявил Сивохо.

Напомним, что непосредственный шеф Сивохо – секретарь Совбеза Александр Данилов – практически сразу после нападения нацистов открестился от своего подчиненного, заявив, что тот «никогда не был уполномочен официально представлять позицию».

Боевики, напавшие на Сивохо, были отпущены из-под стражи на следующий день после инцидента. Их покровителем считается глава МВД Арсен Аваков.

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