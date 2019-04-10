Скабеева: Украинцев накажут за дикие выходки в ОБСЕ

10.04.2019, Страсбург, Владимир Гладков

Представителей Украины в ПАСЕ, которые неоднократно оскорбляли и применяли физическую силу к журналистам телеканала «Россия 1», заставят принести извинения. Кроме того, к ним будут применены внутренние санкции.

Об этом в ходе прямого включения из ПАСЕ сообщила журналист телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Помните, был в прошлый раз такой господин Сидоренко, он здесь вместе с Березой и Ириной Геращенко учинил скандал, в результате которого ему, видимо, пришлось меня толкать, оскорблять и пытаться вывести отсюда. Так вот, сегодня, во время переговоров с пресс-службой Генеральной Ассамблеи стало известно, что меня, милости просим, пропускают, и информируют о том, что заставили извиниться Сидоренко, и его на Ассамблею в этот раз не пустили из-за его хамского поведения.

Мы задали вопрос про Бляхера – это истинная фамилия Березы, именно он здесь сыпал оскорблениями, но его поведение будет рассматривать не журналистский комитет, который выгнал Сидоренко, а поведение Бляхера-Березы и Гончаренко будет рассматривать специальная комиссия по этике.

Мы еще раз продемонстрировали на этой встрече туалетную бумагу с изображением российского президента, которой нас закидывали в прошлый раз, еще раз продемонстрировали кадры, как Гончаренко в зеленых перчатках за мной носился. Все это вносится в протокол, и их поведение будут изучать. Поэтому украинцев, я не думаю, что выгонят, но будут введены определенные санкции», – рассказала она.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал об инциденте в кулуарах ПАСЕ, где во время брифинга вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко украинский журналист Сергей Сидоренко грубо толкнул российскую телеведущую Ольгу Скабееву, после чего ее начал оттеснять депутат украинского парламента и бывший спикер «Правого сектора» Борислав Береза.

Позже стало известно, что глава по коммуникациям Совета Европы Даниэль Холтген занялся рассмотрением данного инцидента.