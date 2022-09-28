Скандал на журфаке МГУ дошел до Госдумы

28.09.2022  14:00 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, Скандал


Комитет Госдумы по СМИ рассмотрит ситуацию, сложившуюся на факультете журналистики МГУ.

С таким предложением выступила сегодня депутат от «Справедливой России» Яна Лантратова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Комитет Госдумы по СМИ рассмотрит ситуацию, сложившуюся на факультете журналистики МГУ. С таким предложением...

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«Ко мне приходил студент журфака МГУ Степан Антропов, которого затравили за поддержку армии и СВО. На ребят, которые его поддерживали, было совершено нападение. Степан рассказал мне о жутких историях, которые происходит на факультете.

Травят преподавателей и студентов за позицию, предлагают покончить жизнь самоубийством. Якобы не пускают депутатов для выступления. При этом вместо того, чтобы разобраться, были отчислены две студентки с непонятным обоснованием. А это будущие журналисты», – сказала Лантратова.

Она предложила пригласить на заседание думского комитета декана журфака МГУ.

«Девушки были отчислены как раз за травлю молодого человека в соцсетях. За неподобающую форму. Но я согласен, что проблема не в форме, не в травле, не в драках, а в содержании. Эта проблема – наша ответственность, потому что их 30 лет учили другому. Будем держать вопрос не контроле», – отреагировал вице-спикер Петр Толстой.

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