Скандал на журфаке МГУ дошел до Госдумы

Комитет Госдумы по СМИ рассмотрит ситуацию, сложившуюся на факультете журналистики МГУ.

С таким предложением выступила сегодня депутат от «Справедливой России» Яна Лантратова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ко мне приходил студент журфака МГУ Степан Антропов, которого затравили за поддержку армии и СВО. На ребят, которые его поддерживали, было совершено нападение. Степан рассказал мне о жутких историях, которые происходит на факультете.

Травят преподавателей и студентов за позицию, предлагают покончить жизнь самоубийством. Якобы не пускают депутатов для выступления. При этом вместо того, чтобы разобраться, были отчислены две студентки с непонятным обоснованием. А это будущие журналисты», – сказала Лантратова.