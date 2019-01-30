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30.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Скандал, Украина
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Скандал за скандалом: Всплывают новые подробности съезда Порошенко

Прошедший вчера в Киеве форум, где было объявлено о выдвижении Петра Порошенко в президенты, обрастает новыми и новыми скандалами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Известная украинская рэп-исполнительница Алена Савраненко, известная под сценическим именем Alyona Alyona, заявила в своем блоге, что ее обманом заманили на мероприятие Порошенко.

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По словам артистки, ей предложили принять участие в конференции, посвященной благотворительности, а на деле это оказалось предвыборным форумом Порошенко.

«Друзья, должна ответить на обвинения относительно моего участия в политическом мероприятии партии Блок Петра Порошенко. Мне позвонил глава Барышевской районной администрации и предложил принять участие в конференции, в которой будут задействованы педагоги, благодетели, активисты и меценаты с целью помочь благотворительностью моему садику. Я согласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную кампанию Петра Порошенко. Потому, при первой возможности покинула это мероприятие, поскольку не желаю иметь отношения к какой-либо из политических организаций. Благодарю!» – заявила Савраненко.

Артистка – не единственная, кого на предвыборный форум затащили шантажом или обманом. Об этом написал своем блоге бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов.

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«Какая всё-таки прекрасная история, когда певицу на форум к Порошенко пришлось заманивать обманным путём, Премьера стимулировать уголовными делами, мэров лично уговаривать по телефону, а массовку завозить автобусами. Просто массовая народная поддержка. Ну а кислые рожи в зале – так это чтоб потом претендовать на смягчающие обстоятельства, что мол деваться было некуда, поддерживали диктатора против воли, а на самом деле были совершенно за другого кандидата», – заявил Портнов.

Высмеял он и заявление спикера украинского парламента Андрея Парубия, заявившего о поддержке Порошенко: «Друзья, подскажите, сегодняшняя поддержка Парубием, представляющим Народный Фронт с 0,1 процента, кандидата Порошенко с 8 процентами, – это как кусочек дерьма в стакане с мёдом или наоборот, как кусочек мёда в соответствующем стакане? Надо одно к другому прибавлять, умножать или оно поглощается друг другом?».

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о планах избраться на второй срок.

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