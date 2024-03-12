«Сказал бы – идти до Владивостока и резать русских. Такой Папа римский нам по душе» – украинский политолог

Болезненная и неадекватная реакция украинских политиков и экспертного сообщества на слова Папы римского «о белом флаге» производит впечатление, что от главы Ватикана на Украине ожидали призывов «идти до Владивостока и вырезать всех русских», а он не оправдал чаяний.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Геннадий Дубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта спросили, «как так получилось, что этот Папа так сильно сломался».

«Сломались наши коллеги, а не Папа. И не первый раз такое происходит. Такая же фигня была с цитатами Киссинджера, его влупили на «Миротворец». Мы тогда не пожалели два доллара – прочитать полную статью, на которую все сослались, и Киссинджера практически прокляли. Там было ещё более серьёзное, подсунули президенту зачитать в вечернем обращении по сути обвинение в сторону патриарха мировой политики. И там минут за пять выяснилось, что просто нет такого. Какой-то британский журналист написал заголовок, поставил это под платную статью, у нас читали заголовки, проклинали, говорили, что консерва, Путин всех купил, КГБ, примерно по той же схеме, как с Папой римским. А там не было этого, тупо просто не было. То же самое здесь. Уже и пресс-служба Ватикана сказала, что про белый флаг это было не у папы, а у журналиста. Уже объяснили, что речь идёт о христианском посыле, и что Папа римский в силу того, что он Папа римский, в любом случае не мог сказать о том, что нужно дойти до Владивостока и вырезать всех русских. Он в любом положении за мир, прекращение боевых действий, отсутствие смертей. Но наш политологический шквал бессмысленен и беспощаден. В том числе, продюсеры больших каналов, которые в «марафоне» ходят средние пальцы в уборе Папы римского. Ещё раз, человека порицают за цитату, которую он в принципе не произносил», – пытался убеждать Дубов.

Он напомнил, что президент США – католик.

«Я понимаю, война, сам не в лучшем психологическом состоянии нахожусь, но это же не повод ссориться с человеком, который возглавляет церковь, объединяющую более миллиарда людей, где одним из прихожан является лицо, которого зовут Джозеф Б. Кроме него там вся Латинская Америка, куча европейских стран, у нас конфессия есть. Договорились, что он вообще аргентинский КГБист, и что в 77 лет в принципе не нужно выпускать для высказываний публичных позиций. Тут тоже напрягся тот же прихожанин Джозеф Б. от такой риторики украинских экспертов и политологов», – возмущался аналитик.

Он добавил, что украинский политикум вообще не вовремя всё это затеял.

«У нас, кстати, люди Порошенко достали снова этот антицерковный закон. Там же не только УПЦ, там и католики подходят под эти критерии. И в принципе про запрет церквей, учитывая риторику республиканцев, забыть бы на какое-то время нам нужно. А мы сейчас тут вторую добавим – и сами себе придумаем проблему. У нас достаточно сложностей и проблем для того, чтобы на ровном месте сочинять себе дополнительные. Ещё даже не вышло это интервью, у нас уже все дали оценку, все осудили, все наклеили ярлыков, как мы любим. Я считаю, что это неправильно», – негодовал украинец Дубов.