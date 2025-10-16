«Сказал, не подумав» – двурушник Дорн жалеет о словах 8-летней давности

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Покинувший Украину киевский певец Иван Дорн, 8 лет назад попавший в опалу к бандеровцам за слова о братстве России и Украины, в упор не видит причинно-следственной связи с происходящим и считает, что сказал глупость.

Об этом он рассказал в интервью во Франции беглому российскому блогеру-иноагенту Юрию Дудю, объявленному недавно в розыск за терроризм и экстремизм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«То, что я не подумав назвал Россию и Украину братьями, я верил в дружбу, вот теперь между нами… И одел герб [Украины] на сцену «Новой волны» на себя, чтобы по поводу костюма никто не вонял. Дома потом был п..ец. Отменяли концерты, преследовали. Нам приходилось заранее убегать, концерты менять. В Одессе нас ставили хедлайнерами, а потом звонили какие-то ребята и говорили, что вам пи..ец, не выходите на сцену. Мы менялись с теми, кто перед нами, выступали и убегали. Иногда приходилось делать концерты, не объявляя место выступления… Страшноватенько было, было ощущение, что просто каждая собака на тебя обижена, не только человек, не только украинец в целом, а каждая собака, каждая птичка», – паясничал Дорн.

Он посетовал, что большинство не смотрели интервью целиком, лишь нарезку с искомыми высказываниями.

«Градус был бы приспущен ненависти ко мне. Но когда вырываешь фразы из контекста и делаешь правильные нарезки, нет смысла смотреть. Мы вообще такая нация заголовков. Заголовка достаточно, чтобы понять суть. Отсюда форма заголовков у нас максимально изощрённая», – жаловался иноагенту «спивак».

Ранее Дорн признался, что боится посещать Украину из-за страха перед мобилизацией. Также певец попал в список артистов, которым запрещён въезд в РФ на 50 лет.