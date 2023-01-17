Сказавший правду о Днепропетровске Арестович уходит в отставку

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович, дающий комментарии по теме боевых действий, решил уйти в отставку.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», чиновник сообщил в своем блоге.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», – сообщил Арестович.

Отметим, что ранее Арестович признал, что жилой дом в Днепропетровске был разрушен из-за неудачной работы украинских систем ПВО.

После этого на Украине разразился скандал, а Воздушные сил ВСУ, сели в лужу, попытавшись опровергнуть слова чиновника.

В итоге на Арестовича посыпались обвинения и угрозы, после чего он заявил, что допустил ошибку из-за хронического недосыпания.

«Я допустил серьезную ошибку в прямом эфире. Неважно по какой причине и как её услышали зрители, но впредь буду строже относиться к информации, которую озвучиваю. Яприношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты в жилой дом», – заявил Арестович.

Член неонацистской партии «Свобода» Александр Аронец обратил внимание, что сегодня исполнился ровно год, как Арестович уволился с должности советника главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

«После чего активно хейтил Зеленского. Что ж. Говорят, дважды в одну реку не войдешь, но Арестовичу удалось. А сколько же было самолюбивой спеси, лжи, отзывов извинений, однако финал тот же», – написал Аронец в своем телеграм-канале.

«Арестович написал заявление об уходе отставку после недавней истории, когда шайка Зеленского запуталась в собственном вранье после отработки украинской ЗРК в Днепропетровске», – прокомментировал ситуацию военный обозреватель Борис Рожин.