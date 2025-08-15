«Скажем прямо – Русский мир настал» – Телиженко признал реальность

Игорь Шкапа.  
15.08.2025 17:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 803
 
США торгуют Украиной, осознав ее важность для России. Вашингтону Украина важна лишь как разменная монета для России, что и показывает диалог между РФ и США.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина размерная монета в этом процессе. Ею американцы будут торговать, потому что они понимают, что России очень важна Украина. Не только как Украина. А так, как это основа историческая и Киев – мать городов русских», – сказал гость эфира.

По его словам, как в англо-саксонском, так и русском мире есть красные линии, которые нельзя переходить.

«Уже про это можно говорить прямо. Уже настал этот русский мир, которого все боялись на Западе. И с ним надо считаться, потому что это не только Китай и Индия тут вместе. Это сама Россия всегда ведёт это направление», – подчеркнул Телиженко.

