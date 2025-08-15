«Скажем прямо – Русский мир настал» – Телиженко признал реальность

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США торгуют Украиной, осознав ее важность для России. Вашингтону Украина важна лишь как разменная монета для России, что и показывает диалог между РФ и США.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина размерная монета в этом процессе. Ею американцы будут торговать, потому что они понимают, что России очень важна Украина. Не только как Украина. А так, как это основа историческая и Киев – мать городов русских», – сказал гость эфира.

По его словам, как в англо-саксонском, так и русском мире есть красные линии, которые нельзя переходить.