«Скажу страшную вещь», – украинский певец ртом Олег Скрипка радуется захвату Лавры

Вадим Москаленко.  
08.01.2023 15:14
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Русофобия, Украина


Сборище, которое устроила раскольничья «ПЦУ» 7 января в захваченном Успенском соборе Киево-Печерской Лавры – это важная веха в борьбе Украины против России.

Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский певец и русофоб, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сборище, которое устроила раскольничья «ПЦУ» 7 января в захваченном Успенском соборе Киево-Печерской Лавры –...

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«Пришла война, и она нас очищает, потому что до войны мы не осознавали, как нация, как народ, какие у нас огромные проблемы.

Скажу страшную и противоречивую вещь: если бы не произошла эта война, неизвестно, может быть, по-тихому нас бы эта Российская империя победила бы, и всё, через культурное, религиозное, через множество рычагов, которые у них были.

А сейчас всё для нас стало однозначно и ясно, и для всего мира ясно, весь мир на нашей стороне, по крайней мере, в религиозной войне первый шаг к победе мы сделали…

То, что произошло, это служение Божье в нашей святой Лавре – вещь очень знаковая для нас и для наших оппонентов, московитов, паразитов», – сказал Скрипка.

До 2014 года ныне «принципиальный» Скрипка не чурался получать гонорары от выступлений в России. Например, во времена Леонида Кучмы «Вопли Видоплясова» умудрялись играть концерт в Доме офицеров флота «оккупационного» Черноморского флота России 23 февраля в Севастополе.

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