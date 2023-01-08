«Скажу страшную вещь», – украинский певец ртом Олег Скрипка радуется захвату Лавры
Сборище, которое устроила раскольничья «ПЦУ» 7 января в захваченном Успенском соборе Киево-Печерской Лавры – это важная веха в борьбе Украины против России.
Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский певец и русофоб, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пришла война, и она нас очищает, потому что до войны мы не осознавали, как нация, как народ, какие у нас огромные проблемы.
Скажу страшную и противоречивую вещь: если бы не произошла эта война, неизвестно, может быть, по-тихому нас бы эта Российская империя победила бы, и всё, через культурное, религиозное, через множество рычагов, которые у них были.
А сейчас всё для нас стало однозначно и ясно, и для всего мира ясно, весь мир на нашей стороне, по крайней мере, в религиозной войне первый шаг к победе мы сделали…
То, что произошло, это служение Божье в нашей святой Лавре – вещь очень знаковая для нас и для наших оппонентов, московитов, паразитов», – сказал Скрипка.
До 2014 года ныне «принципиальный» Скрипка не чурался получать гонорары от выступлений в России. Например, во времена Леонида Кучмы «Вопли Видоплясова» умудрялись играть концерт в Доме офицеров флота «оккупационного» Черноморского флота России 23 февраля в Севастополе.
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