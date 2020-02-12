Сколько меджлисовца не корми – смотрит на Украину: Крымский чиновник поддержал ATR

12.02.2020, Симферополь, Виктор Орлов

Бежавшие в Киев сотрудники меджлисовского телеканала ATR после возникших проблем с финансированием из бюджета Украины могли бы вернуться на полуостров, чтобы работать в российских крымско-татарских СМИ – канал «Миллет» и радиостанцию «Ватан седасы».

Такой призыв озвучил начальник Госкомнаца Крыма Альберт Кангиев. «Жалко людей, конечно, которые туда поехали работать. Отдельные из них патриотично настроены к родной земле. Наверное, надо пригласить для работы в наших крымских медиа. Рабочие руки всегда нужны», – сказал Кангиев в интервью агентству Тасс.

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«Украина сняла с довольствия сепаратистский крымско-татарский телеканал. Теперь его сотрудников готов пригласить в Крым председатель республиканского Государственного комитета по делам межнациональных отношений полуострова Альберт Кангиев Главные украинские и крымско-татарские националисты сидят в РФ», – изумляется публицист Егор Холмогоров.

Крымский тележурналист Олег Крючков уже призвал не ассоциировать слова Кангиева с позицией властей полуострова.

«Комментарий главы Крымского рескомнаца Кангиева – точно не официальная позиция властей Крыма. Кто-то может представить себе, что Сергей Аксенов предложил приехать на полуостров и устроится работать в государственные СМИ Пашаеву, Бабченко, Муждабаеву или Ислямову? Нет. Кошмарный сон! Приглашать на работу людей, которые организовали подрыв опор на Чонгаре, энергоблокаду и пять лет призывают к геноциду крымчан… Странная история и запах нехороший», – комментирует Крючков.

Экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов еще во время назначения Кангиева на должность напоминал, что чиновник в недавнем прошлом выступал против воссоединения Крыма с Россией.

«В 2014 году Кангиев выступил против референдума о вхождении Крыма в состав России. Был членом запрещённого в РФ «меджлиса» (или до сих пор остаётся его членом?). Бывший член партии украинских националистов «Рух» (!!!). Друг Джемилёва и Чубарова (кто их не знает, загуглите фамилии и поймёте, о ком речь). Сегодня этот человек — член партии «Единая Россия» и председатель крымского Госкоммежнаца. Как? Как, я вас спрашиваю? Или он покаялся за своё прошлое? А есть текст, видео покаяния? Аргументация, почему тогда поступал так, а сегодня – эдак? Нету?» – комментировал Долгов.