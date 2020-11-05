«Сколько?!» Украинская пенсионерка обматерила продавца, узнав стоимость кофе

05.11.2020, Киев, Максим Карпенко

В Мелитополе Запорожской области пенсионерка обматерила продавца кофе после того, как узнала цену напитка.

Ролик опубликован в телеграмм-канале «Риг-Мелитополь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На записи видно, как старушка хотела купить кофе в передвижной кофейне, но когда ей назвали стоимость, эмоционально высказалась в адрес продавца.

– Вы делаете кофе?, – спросила пенсионерка.

– Делаем. 36 гривен будет стоить, – ответил продавец.

– Сколько? Да ты что, о…ел?!, – обматерила старушка продавца и ушла от ларька.

Автор ролика предположил, что эмоциональное поведение старушки связано с тем, что цены на Украине не соответствуют размерам пенсий: «Бабуля не выдержала. Какие пенсии, такое и поведение».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что через 15 лет украинское правительство не сможет обеспечить выплату пенсий старикам.

При этом, в ДНР размер минимальной пенсии уже превысил уровень обеспечения украинских стариков.