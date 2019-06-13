«Скользкие и мерзкие существа». В Киеве заклеймили «Медузу» и Голунова

13.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Ситуация вокруг задержанного в Москве по подозрению в торговле наркотиками, а затем отпущенного журналиста сетевого издания «Медуза» Ивана Голунова показала, что Украине не стоит надеяться на так называемых русских либералов.

К такому выводу в своем блоге приходит бывший московский журналист, а ныне один из руководителей промеджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

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Муждабаева возмутило то, что руководство «Медузы» призвало «не заниматься активизмом» и не протестовать, поскольку ситуация с их журналистом разрешилась.

«Что тут скажешь. Журналисты они говно, потому что журналистика — это про правду, права для всех, справедливость. Но вот подонки они отменные. Просто слизь. Эталон подлости, низости. Русские «либеральные журналисты» и системные «оппозиционеры» — самые скользкие, отвратительные существа на Земле. Самые эгоистичные, беспринципные, готовые слиться, предать в любую секунду. Я это всегда знал, убедитесь и те, у кого ещё были сомнения», – пишет пропагандист.

Также он признал не стоит надеяться на свержение российской власти.

«И нет. Нет. Нет. Никакой «антипутинской революции» в России не будет. Украинцы, ну-ка протрезвейте уже. В этой схватке нам только на себя можно рассчитывать», – резюмирует Муждабаев.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Муждабаев пришел в ярость от результатов президентских выборов на Украине, объявил половину страны предателями и призвал к политическим убийствам.

Также он призвал к террору в новой Верховной раде.