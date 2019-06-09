Муждабаев призывает к террору в новой Раде

09.06.2019, Киев, Михаил Рябов

Бежавший из России либерал – меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, оскандалившийся во время президентских выборов угрозой отделения новых территорий от Украины в случае победы Владимира Зеленского, призвал к террору в отношении депутатов новой Верховной Рады.

Муждабаев заявил, что, даже если большинство жителей Украины изберут депутатов, готовых к компромиссам с Россией, оказавшиеся в меньшинстве националистические фракции должны прибегнуть к физическому террору и не допускать голосований парламента.

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По задумке пропагандиста, с задачей террора справятся экс-боевики АТО, которых и надо набирать в списки партий для превращения в депутатов новой Рады.

«Смотрю на списки проукраинских партий и понимаю, что те, кто их составляют, готовятся выборам в парламент Словении. Не понимают, куда идут. А идут они в скопище реваншистов, в Раду рыгов и популистов. Которые кинутся возвращать страну в домайдан и шаг за шагом сдавать России.

Там нужно будет не на кнопки давить, а стоять «ни шагу назад» и даже драться, у трибуны и в зале. Я не шучу. Там за Украину нужны не доценты — киборги. В прямом и в переносном. Те, кто или смотрел в глаза смерти за Украину, или кто не кабинетный боец, готовый за неё морально и физически биться. Реваншистов, равнодушных будет там большинство, это уже ясно по всем опросам.

Что вы им противопоставите? Голос с места? Им наплевать. Нужно будет срывать голосования, оттаскивать условных мураевых с трибуны, выкидывать из зала на улицу, куда созывать народ. «Господа, вы звери!» — там не сработает, самим нужно быть львами и рвать шакалов, которые набегут и будут с наслаждением откусывать от Украины Майдана один кусок за другим.

Европейского либерального парламентаризма в ближайшие 5 лет не предвидится. Нужны такие депутаты, которые в меньшинстве будут диктовать большинству: сука, стоять, не заступать за флажки! Чтобы большинство боялось — и их в сессионном зале, и улицу.

Это должна быть непробиваемая стена, «список киборгов», ДАП против доб и геп. Пока ни в каком списке, ни во всех вместе я этой стены не вижу. Да они ещё сожрут рейтинги друг друга и не пройдут. В отличие от сплочённых, управляемых Кремлём януковощей», – делится своими опасениями Муждабаев.