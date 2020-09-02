Следственная комиссия Рады попытается выяснить, почему сорвалась спецоперация с «вагнеровцами»

02.09.2020, Киев, Максим Карпенко

В Верховной раде инициируют создание временной следственной комиссии, которая должна проверить, почему сорвалась операция украинских спецслужб по похищению так называемых членов частной военной компании, задержанных в Белоруссии.

Об этом с трибуны парламента заявил депутат Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам политика, комиссии предстоит выяснить, был ли факт госизмены причиной срыва операции.

«У нас вызывает ряд вопросов как позиция власти, так и ряд деталей в версии журналистов. С этим всем надо разобраться. Общество должно получить четкий ответ – что произошло в Минске, что произошло в офисе президента, была ли государственная измена и если была, то кто изменник. Чтобы этому ответу доверяли, его должен подготовить парламент.

Только парламент сегодня может по-настоящему контролировать президента и именно парламентской комиссии общество может доверять. Потому мы инициируем создание временной следственной комиссии для расследования обнародованных фактов. Если версия со срывом спецоперации хоть частично подтвердится, то виноватые должны быть наказаны. А если нет, то фейки необходимо опровергнуть», – заявил Костенко.

Ранее 32 россиянина, неправомерно задержанные белорусскими силовиками в конце июля, вернулись в Россию. Напомним, 32 сотрудника частного охранного предприятия, опоздавшие на самолет, были задержаны в санатории под Минском. Всех их белорусские власти назвали членами частной военной компании «Вагнер» и обвинили в намерении дестабилизировать обстановку.

Позже выяснилось, что все это было спланированной провокацией СБУ. Однако сами белорусские власти об украинской провокации ничего так и не заявили. При этом, бывший офицер СБУ Владимир Мулык сообщил, что СБУ в этой операции играла второстепенную роль исполнителя заказа западных спецслужб и транснациональных корпораций.