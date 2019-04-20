Словам Зеленского о «повстанцах» – грош цена

20.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Брошенное Зеленским на дебатах, с умыслом или без, слово «повстанцы» в отношении ополченцев Донбасса, не должно вводить в заблуждение россиян и жителей республик – тем более, вселять какую-то надежду.

Кроме того, неучастие «повстанцев» в выборах лишает легитимности как самого Зеленского, так и все его заявления.

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Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявили донецкий социолог Евгений Копатько и депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евгений Копатько напомнил также, что оба кандидата в президенты прошли во второй тур во многом благодаря не голосовавшим украинцам.

«Посмотрим на ситуацию. Всё-таки, в первом туре количество людей, которые не приняли участие в выборах, их ровно столько, это 8 миллионов человек по минимуму, которые не проголосовали, это ровно столько, сколько проголосовали за Порошенко и Зеленского вместе взятых. И общество признало это, понимаете, есть внутренняя легитимация, со всеми нарушениями. Только ленивый не говорил, с любой стороны, что выборы были с нарушениями, с заморочками, с проблемами. Но самое главное: минус 8 миллионов. Сейчас эта история повторяется.

Я хочу сказать одну вещь. Вы знаете, в Донецке многие люди наблюдают за этой ситуацией. Они смотрят на это, они видят все заявления, они очень остро реагируют на всё, на каждое сказанное слово. Но не стройте, пожалуйста, иллюзий относительно того, что прозвучало в контексте слова «повстанцы», им это выгодно», – отметил он.

Председатель думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников также отметил слова Зеленского о «повстанцах», однако, по его словам, именно из-за того, что «повстанцев» ЛДНР не допустили к участию в президентских выборах, позиция России об их непризнании будет являться единственно верной.

«Мы не забыли, что как раз вот те повстанцы, кого он называет, наконец-то, теперь словом, действительно, восставшие за свою свободу, за свою безопасность, пусть он даже заигрывает, я-то тоже ему не верю. Но я ещё понимаю, в какой ситуации он окажется завтра: вокруг и националисты, и партии, которые присутствуют в парламенте, ему надо будет этот парламент побеждать и так далее. Но, все равно, надежда у людей есть.

Вот, скажем, мы в комитете уже приняли решение о том, чтобы не признавать, в своё время, эти выборы, вынесли на Совет Думы. Почему? Потому что, если бы эти повстанцы голосовали – был бы там сейчас во втором туре Порошенко? Нет, не был бы. Там была бы либо Тимошенко, либо Бойко, понимаете? Значит они уже, эти люди, не граждане Украины», – подчеркнул политик.

Как сообщал «ПолитНавигатор», штаб Порошенко уже успел уцепиться за фразу Зеленского о «повстанцах Донбасса».

Напомним, менее недели назад в штабе Зеленского заявляли, что не собираются вести переговоры с «террористами» ЛДНР.