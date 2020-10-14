«Слуг» Зеленского хотят привить российской вакциной

14.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Разработанная в России вакцина от коронавирусной инфекции якобы является отравой, которую нельзя колоть даже собакам.

Об этом в эфире «4 канала» заявил одиозный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Александр Качура высказал мнение, что следует рассмотреть предложение взять у Путина вакцину. Я бы сказал так: не делайте этого. Я бы сказал пану Качуре и всем «зелёным», которое потому зелёное, что больное, испытать ту отраву на себе.

Более того, я читаю прессу – американские учёные (а кому вы больше доверяете, американским учёным или кацапским?) сказали: «Эта вакцина настолько вредная, ужасная и вообще фейковая и псевдонаучная, что мы её даже не будем испытывать на собаках».

Я бы предложил принудительно всю путинскую вакцину поколоть всей партии «Слуга народа», а желательно и всем политическим сторонникам по политическому признаку. А на собаках ни в коем случае. Зачем нам это делать на собаках, если у нас есть «слуги народа»? Хотят взять путинскую вакцину – будьте любезны, завтра проколитесь все», – сказал он.

Как сообщал «ПолитНавигатор», известный киевский врач рассказал, что на Украину нелегально массово завозится российская вакцина.