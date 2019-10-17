«Слуги народа» в союзе с Порошенко намерены добить каналы Медведчука
Верховная Рада Украины приняла постановление против ряда украинских телеканалов.
Создается Временная следственная комиссия для «противодействия информационному влиянию Российской Федерации», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Этим проектом предлагается образовать Временную следственную комиссию с целью недопущения монополизации в сфере информационного рынка и рынка телевизионного вещания, ограничения влияния Российской Федерации на информационное пространство противодействия угрозам национальной безопасности в сфере информационного пространства», – заявил глава Комитета по регламенту, депутат «Слуги народа» Сергей Кальченко.
При этом нардеп от «Слуги народа» Александр Качура заявил, что теперь настал «исторический момент», когда можно «разобраться, кто кому Рабинович» и «кто осуществляет информационные атаки на Украину».
При этом депутат от партии экс-президента «Европейская солидарность» Ирина Геращенко упрекнула в лицемерии членов монобольшинства, которые, несмотря на громкие заявления, продолжают ходить на близкие к Виктору Медведчуку телеканалы.
«Вы знаете, еще в мае прошлого года сестра Олега Сенцова госпожа Наталья Каплан призвала всех активистов и политиков бойкотировать определенные телеканалы, где Олега и других политзаключенных Кремля называли террористами. Я к этому присоединилась, и наша команда также.
И сегодня очень странно слушать некоторых «слуг», которые создают комиссии о телеканалах, из эфиров которых они не вылазят. Вы подумайте не только о комиссиях, а и о том, можно ли одной рукой нажимать зеленую кнопочку, а второй поддерживать рейтинги этих телеканалов, не вылезая из их студий», – заявила последовательная русофобка.
В результате голосования предложение о создании комиссии было поддержано большинством депутатов – 278 из 373 депутатов проголосовали за. Данное решение поддержали все фракции, за исключением «Оппозиционной платформы – За жизнь».
Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Нацсовет Украины по ТВ и радиовещанию лишил цифровой лицензии на вещание телеканал «112», контроль над которым, наряду с телеканалами «NewsOne» и «ZIK» СМИ приписывают одному из лидеров «Оппоплатформы» Виктору Медведчуку.
При этом политолог Владимир Корнилов поразился недалекостью украинского президента в части закрытия телеканалов Виктора Медведчука, которые могли бы стать его единственными информационными союзниками в условиях возникшего на Украине политического кризиса.
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