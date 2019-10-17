«Слуги народа» в союзе с Порошенко намерены добить каналы Медведчука

17.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Верховная Рада Украины приняла постановление против ряда украинских телеканалов.

Создается Временная следственная комиссия для «противодействия информационному влиянию Российской Федерации», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Этим проектом предлагается образовать Временную следственную комиссию с целью недопущения монополизации в сфере информационного рынка и рынка телевизионного вещания, ограничения влияния Российской Федерации на информационное пространство противодействия угрозам национальной безопасности в сфере информационного пространства», – заявил глава Комитета по регламенту, депутат «Слуги народа» Сергей Кальченко.

При этом нардеп от «Слуги народа» Александр Качура заявил, что теперь настал «исторический момент», когда можно «разобраться, кто кому Рабинович» и «кто осуществляет информационные атаки на Украину».

При этом депутат от партии экс-президента «Европейская солидарность» Ирина Геращенко упрекнула в лицемерии членов монобольшинства, которые, несмотря на громкие заявления, продолжают ходить на близкие к Виктору Медведчуку телеканалы.

«Вы знаете, еще в мае прошлого года сестра Олега Сенцова госпожа Наталья Каплан призвала всех активистов и политиков бойкотировать определенные телеканалы, где Олега и других политзаключенных Кремля называли террористами. Я к этому присоединилась, и наша команда также.

И сегодня очень странно слушать некоторых «слуг», которые создают комиссии о телеканалах, из эфиров которых они не вылазят. Вы подумайте не только о комиссиях, а и о том, можно ли одной рукой нажимать зеленую кнопочку, а второй поддерживать рейтинги этих телеканалов, не вылезая из их студий», – заявила последовательная русофобка.

В результате голосования предложение о создании комиссии было поддержано большинством депутатов – 278 из 373 депутатов проголосовали за. Данное решение поддержали все фракции, за исключением «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Нацсовет Украины по ТВ и радиовещанию лишил цифровой лицензии на вещание телеканал «112», контроль над которым, наряду с телеканалами «NewsOne» и «ZIK» СМИ приписывают одному из лидеров «Оппоплатформы» Виктору Медведчуку.

При этом политолог Владимир Корнилов поразился недалекостью украинского президента в части закрытия телеканалов Виктора Медведчука, которые могли бы стать его единственными информационными союзниками в условиях возникшего на Украине политического кризиса.