СМИ анонсируют резкое изменение миграционной политики России для украинцев

14.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Россия намерена до 2025 года реализовать амбициозную цель – сделать новыми гражданами РФ 5-10 миллионов человек, в первую очередь, русскоязычных выходцев из Украины, Казахстана, Молдовы и Узбекистана. Для этого в ближайшее время Госдума примет целый ряд новых законов, сообщает сегодня газета «Коммерсант».

«Задачу плотно заняться темой миграции поставил Владимир Путин. В последнее время он часто говорит о демографическом кризисе и необходимости создать все условия для переселения в РФ соотечественников… для покрытия естественного отрицательного прироста населения нужно до 300 тыс. человек в год», – напоминает издание.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Газета отмечает, что одна внесенная в Думу инициатива предполагает разрешение на работу в российских госорганах, включая МВД и спецслужбы, гражданам Украины, которые перешли в гражданство России.

Еще одно готовящееся нововведение касается вида на жительство для иностранцев. Сейчас он выдается на пять лет с необходимостью продления. Однако в правительстве уже находится законопроект о том, чтобы сделать его бессрочным.

Газета сообщает, что в ближайшее время появятся новые инициативы, цель которых — упростить и сделать прозрачными процедуры, связанные с получением гражданства, оформлением вида на жительства в России и прочими сопутствующими переселению формальностями.

Как сообщал «ПолитНавигатор», пока что руководство России проигрывает борьбу за славянское население Украины – благодаря облегчению легализации украинцев Польша смогла получить несколько миллионов выходцев из бывшей советской республики.

«В Польше уже работает больше украинцев, чем в России, они нас превышают. А ещё и чехи. Сейчас идёт международная конкуренция за украинскую рабочую силу разного уровня квалификации: от сантехников и собирателей земляники до IT-шников и прочих учёных. Спрос на них огромен. И мы в этом соревновании проигрываем вчистую», – заявлял главный редактор издания «Украина.ру» Искандер Хисамов.