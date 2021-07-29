29.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
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«Сначала остров Змеиный, потом Киев!» – Саакашвили раскрыл план молниеносного вторжения Путина

Новости УкраиныПрезидент России Владимир Путин всего за несколько часов может высадить десятки тысяч десантников в...

Президент России Владимир Путин всего за несколько часов может высадить десятки тысяч десантников в Одессе или Херсоне.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший президент Грузии, бежавший из своей страны от уголовного преследования, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идёт идеологическая подготовка… Путин испытывает реакцию Запада на свои заявления и действия. В статье Путина были совершенно чёткие вещи, он говорил про Киев, идея уже не в Новороссии и Донбассе, а про Крым уже даже не говорю, а основная цель является Киев, Путин чётко написал.

Также первый раз появилось указание название острова Змеиный, большинство украинцев даже не знают, где остров Змеиный, а Путин о нём написал. Потому что это один из планов вторжения, это означает, что у них есть несколько планов», – сказал он.

«Первый план более консервативный: захватить остров Змеиный, где размещается украинский спецназ, который не сможет противостоять массовому десанту России.

Чтобы вы понимали, Россия может высадить за 7-8 часов десять тысяч десантников на своих плавучих средствах, значит, за день они могут высадить десять тысяч десантников – будь то в Одессе, Херсоне или острове Змеином», – заключил Михаил Саакашвили.



Напомним, ранее в Киеве заявили, что страны НАТО планомерно накачивают Украину оружием и тренируют ее военных, но это всего лишь ширма, за которой нет реального потенциала.

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