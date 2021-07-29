«Сначала остров Змеиный, потом Киев!» – Саакашвили раскрыл план молниеносного вторжения Путина

29.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент России Владимир Путин всего за несколько часов может высадить десятки тысяч десантников в Одессе или Херсоне.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший президент Грузии, бежавший из своей страны от уголовного преследования, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идёт идеологическая подготовка… Путин испытывает реакцию Запада на свои заявления и действия. В статье Путина были совершенно чёткие вещи, он говорил про Киев, идея уже не в Новороссии и Донбассе, а про Крым уже даже не говорю, а основная цель является Киев, Путин чётко написал. Также первый раз появилось указание название острова Змеиный, большинство украинцев даже не знают, где остров Змеиный, а Путин о нём написал. Потому что это один из планов вторжения, это означает, что у них есть несколько планов», – сказал он. «Первый план более консервативный: захватить остров Змеиный, где размещается украинский спецназ, который не сможет противостоять массовому десанту России. Чтобы вы понимали, Россия может высадить за 7-8 часов десять тысяч десантников на своих плавучих средствах, значит, за день они могут высадить десять тысяч десантников – будь то в Одессе, Херсоне или острове Змеином», – заключил Михаил Саакашвили.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что страны НАТО планомерно накачивают Украину оружием и тренируют ее военных, но это всего лишь ширма, за которой нет реального потенциала.