Снайперы на Майдане: Грядет реальное расследование или одна Зе-болтовня?

31.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Общество Украины считает одной из главных задач для нового генерального прокурора Руслана Рябошапки – расследование убийств боевиков Евромайдана.

Об этом в эфире YouTube канала «112 Украина» заявила депутат Верховной Рады, член президентской фракции «Слуга народа» Ирина Верещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рябошапка стал генеральным прокурором, он получил беспрецедентное доверие. Сейчас он имеет беспрецедентные возможности… Огромный спрос сегодня на справедливость…

Сейчас требования общества – это кто стрелял в спину майдановцам, кто их расстреливал? Все-таки, мы узнаем правду. Я тоже не хочу крови, но я хочу справедливости. Общество имеет право на правду», – подчеркнула парламентарий.

Ранее экс-глава СБУ Александр Якименко на суде в Москве заявлял, что скандально известный участник переворота Владимир Парасюк с отцом были среди снайперов, стрелявших по Майдану.

Депутат Европарламента польский политик Януш Корвин-Микке заявлял, что снайперы, убившие на киевском майдане 53 человека, были подготовлены в Польше.

Адвокат сотрудников «Беркута» Александр Горошинский заявлял о наличии свидетелей, готовых подтвердить в суде причастность к работе снайперов вождей Евромайдана – Андрея Парубия, Сергея Пашинского и Парасюка, которые дали приказ «открыть огонь на поражение по сотрудникам милиции и протестующим с целью создать панику и хаос».

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», в декабре 2017 года находящиеся в СИЗО экс-беркутовцы написали письма в Европу с просьбой создать международную комиссию для расследований преступлений на Майдане, а также призвали обратить внимание на факты участия в кровавых событиях грузинских снайперов. В свою очередь, адвокаты экс-беркутовцев обратились к суду с просьбой допросить двух граждан Грузии – Тристана Цителашвили и Кобу Неградзе, которые выразили готовность рассказать правду о работе грузинских снайперов.

В 2018 году в эфире израильского русскоязычного телеканала ILand был показан документальный фильм-расследование под названием “Площадь разбитых надежд”, герои которого утверждают, что были причастны к расстрелам на Майдане, а среди координаторов этой провокации могли быть тогдашние лидеры Майдана Сергей Пашинский, Андрей Парубий, Михэил Саакашвили, а также ряд других лиц.

В ноябре 2017 года итальянский “Canale 5”, входящий в медиахолдинг Mediaset S. p.A. бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, показал фильм итальянского военного корреспондента Джиана Микалессина “Украина: скрытые истины”. Он встретился с тремя гражданами Грузии К.Нергадзе, А.Ревазишвили и Залоги Кваратескелия, которые утверждают, что якобы именно они являются исполнителями приказов о расстрелах и участников Майдана, и сотрудников “Беркута”.