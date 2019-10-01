СНБО Украины может возглавить «напомаженное существо»

01.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Новым послом Украины в США может стать отправленный на днях в отставку секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко, по словам которого, отставка Данилюка была предопределена.

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«Он был чужим в команде президента и появился там в последний момент, когда стало понятно, что Зеленский побеждает на выборах. Что касается самого Данилюка, то у него достаточно сложный характер. Если что-то идет не по его, то он идет на конфликт. Он демонстрировал свой характер Порошенко в 2016 году и уже продемонстрировал его Зеленскому. Думаю, ему найдут новое применение. И если слухи о том, что он станет послом в США, подтвердятся, то его это может устроить», – сказал эксперт.

Он обращает внимание, что сегодня на Украине значительно усиливают роль СНБО, в частности в на следующий год в госбюджете на эту структуру заложили 28 миллиардов гривен, что в 158 раз больше, чем в прошлом году.

Политолог считает, что из СНБО пытаются сделать параллельное правительство, которые будет реально управлять экономикой страны.

«Кроме того, согласно украинскому законодательству, СНБО подчиняется президенту и может принимать решения, которые будут обязательными для выполнения всеми органами исполнительной власти. То есть люди, реально управляющие страной, будут находиться в СНБО. Данилюк такую структуру возглавлять не сможет. Он больше теоретик, чем практик. Сейчас на его место в том числе прочат Валерия Хорошковского, который вернулся в Украину и уже заручился доверием со стороны Зеленского, но пока не имеет формального статуса», – добавил Бондаренко.

Напомним, что миллиардер Хорошковский в свое время был собственником телеканала «Интер», возглавлял украинскую таможню и СБУ, а также занимал министерские должности. в том числе при президенте Викторе Януковиче. Конфликтовал с премьер-министром Юлией Тимошенко, которая назвала его «напомаженным существом».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в штабе предыдущего президента Украины Петра Порошенко заявляли, что Хорошковский является одним из кукловодов Владимира Зеленского, шоу которого в свое время выходило на принадлежавшем в то время олигарху телеканале.