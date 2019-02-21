Собак Саакашвили повесили на «Беркут»

21.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили перебрасывал на Майдан снайперов, чтобы появились сакральные жертвы, а трусливая власть вместо расследования и наказания стрелявших предала «Беркут».

Об этом в студии телеканала «Россия 1» заявил советник главы Росгвардии Александр Хинштейн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы наверняка помните о том, что прозвучали откровения грузинских наемников, которые рассказывают, как в 2014 году по решению Саакашвили, их перебрасывали туда и именно они открывали огонь. Их пули поразили первых жертв, после чего весь процесс уже стал необратим, и это правдоподобно, потому что соответствует и соотносится с другими примерами провокаций. Сакральные жертвы, положенные на алтарь революции, – это почерк большинства оранжевых, цветных и прочих революций.

Если говорить о цинизме тогдашних украинских политиков, которые, по сути, обрекали страну на гражданскую войну и развал, исходя из своих собственных корыстных интересов и исходя из интересов заказчиков, к сожалению, это иллюстрация подтверждения того, что красивые и высокие слова об интересах государства, народа и наций – не более чем «дымовая завеса», за которой эти люди решали собственные дела.

Единственные люди, которые в тот период времени остались до конца верны присяге – это были бойцы спецподразделения «Беркут», преданные своим же руководством и своим командованием», – отметил Хинштейн.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что на украинском ТВ были озвучены сенсационные данные о расстрелах на Майдане, согласно которым участников Евромайдана отправляли под пули снайперов его же организаторы.

Также мы рассказывали, что глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош, лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок и экс-министр обороны Анатолий Гриценко пытались свернуть Майдан в 2014 году за вознаграждение от администрации президента Украины.