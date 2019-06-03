Социология показывает, что Юго-Восток Украины стремительно разочаровывается в Зеленском

03.06.2019, Киев, Владимир Гладков

На Юге Украины и подконтрольной Киеву части Донбасса показатели готовности населения принять участие в досрочных парламентских выборах, объявленных новым президентом Украины Владимиром Зеленским, стремительно падают и являются самыми низкими в стране.

Об этом на презентации результатов социологического исследования заявил директор Центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, вы видите, что у нас очень стремительно изменилась готовность брать участие в выборах на юге страны. Если мы после второго тура фиксировали средний показатель на уровне 7,7 балла на юге страны, то сейчас самый низкий, составляет 6,38. То есть юг страны постепенно остывает, скажем так, становится более прохладным к выборам и уменьшается готовность голосовать. Также вы видите, что Донбасс у нас был среди регионов, в котором готовность принимать участие в выборах была низкая и в устанавливающем исследовании, и потом, и он так и остаётся довольно низким», – отметил социолог.

Также он добавил, что по сравнению с президентскими выборами, а особенно вторым туром, стремление голосовать у молодёжи падает.

«Наиболее стремительно у нас падает молодёжная группа 18-29 лет. Вы видите, что средний бал готовности принять участие в выборах упал с 7,47 до 6,59. То есть, это уже достаточно ощутимое падение готовности голосовать среди молодёжи. Если мы говорили, что второй тур – это была у нас явка молодёжи высокая, на уровне всего населения и это были президентские выборы, в которых молодёжь активно принимала участие, мы видим, что сейчас она уже понемногу остывает и готовность голосовать уменьшается», – рассказал специалист.

Отметим, что вопреки обещаниям, Зеленский так и не предпринял конкретных шагов, направленных на урегулировании конфликта в Донбассе. Более того: он назвал президента РФ Владимира Путина врагом и заявил, что Донбасс не получит автономию.

Также Зеленский просит США усилить санкционное давление на Россию.