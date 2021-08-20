София Ротару, помогавшая АТО, снова выступает в России

20.08.2021 17:23 (Мск), Сочи, Максим Карпенко

Новости Украины

Гордящаяся своей киевской пропиской уехавшая из Крыма после 2014 года артистка София Ротару засветилась на музыкальном фестивале «Новая волна», который с 19-го по 25-е августа проходит в Сочи.

Видеозапись выступления в своем блоге опубликовал крымский журналист Дмитрий Высота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Высота удивился, что Ротару, которая выставила на продажу в Ялте отель «Вилла София» и не поддерживает российский статус полуострова, оказалась в числе приглашенных звезд фестиваля.

«Удивлен был увидеть у своей одноклассницы видео в сторис с «Новой волны 2021» в Сочи, где выступает Софья Михайловна. Что там с «Вилла София» в Ялте?», – написал Высота.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что Ротару продает свою гостиницу в центре Ялты за 23 миллиона евро.

Интересно, что после воссоединения Крыма с Россией Ротару перестала появляться на полуострове, а в одном из интервью заявила, что гордится тем, что живет в Киеве и попросила не считать ее крымчанкой.

Напомним также, что в 2015 году сестра певицы Лидия Хлябич в беседе с украинским изданием «Бульвар Гордона» заявила, что отдала в АТО машину «Нива» и 120 банок собственноручно приготовленного варенья. При этом, отвечая на вопрос журналистки о роли певицы, сестра сказала: «Она помогала деньгами».

О помощи Ротару участникам АТО сообщал в эфире ТВ и боевик Евгений «Джексон» Терехов.

При этом концертный директор певицы Сергей Лавров опроверг эту информацию.