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20.08.2021 17:23 (Мск), Сочи, Максим Карпенко
 
Дзен, Дзен2, Крым, Россия, Скандал, Украина
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София Ротару, помогавшая АТО, снова выступает в России

Новости УкраиныГордящаяся своей киевской пропиской уехавшая из Крыма после 2014 года артистка София Ротару засветилась...

Гордящаяся своей киевской пропиской уехавшая из Крыма после 2014 года артистка София Ротару засветилась на музыкальном фестивале «Новая волна», который с 19-го по 25-е августа проходит в Сочи.

Видеозапись выступления в своем блоге опубликовал крымский журналист Дмитрий Высота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Высота удивился, что Ротару, которая выставила на продажу в Ялте отель «Вилла София» и не поддерживает российский статус полуострова, оказалась в числе приглашенных звезд фестиваля.

«Удивлен был увидеть у своей одноклассницы видео в сторис с «Новой волны 2021» в Сочи, где выступает Софья Михайловна. Что там с «Вилла София» в Ялте?», – написал Высота.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что Ротару продает свою гостиницу в центре Ялты за 23 миллиона евро.

Интересно, что после воссоединения Крыма с Россией Ротару перестала появляться на полуострове, а в одном из интервью заявила, что гордится тем, что живет в Киеве и попросила не считать ее крымчанкой.

Напомним также, что в 2015 году сестра певицы Лидия Хлябич в беседе с украинским изданием «Бульвар Гордона» заявила, что отдала в АТО машину «Нива» и 120 банок собственноручно приготовленного варенья. При этом, отвечая на вопрос журналистки о роли певицы, сестра сказала: «Она помогала деньгами».

О помощи Ротару участникам АТО сообщал в эфире ТВ и боевик Евгений «Джексон» Терехов.

При этом концертный директор певицы Сергей Лавров опроверг эту информацию.

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