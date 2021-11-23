«Сохранение под вопросом». В США вышла третья часть «Зависимой Украины»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Американские журналисты – выходцы с Украины – подготовили третью часть проекта «Dependent Ukraine» (Зависимая Украина). Она рассказывает о роли военного провокатора, отведённой правящему режиму в Киеве в геополитической борьбе США против России.

Работа получила название «Линия фронта против России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Победа Евромайдана превратила Украину в зависимое государство, которое находится под влиянием старших братьев из Вашингтона», – напоминают создатели документального фильма.

В третьей части проекта авторы объясняют, как США дирижирует антироссийской истерикой Киева, создают из Украины тыл для поддержки российской оппозиции, а, главное, – рассматривают Украину как боевой аванпост против России, толкая ручной киевский режим на опасные военные провокации.

«Обучая и снабжая украинскую армию, США готовят её к будущему натиску на Восток. Не говоря уже о том, что на Украине постоянно находятся войска США и НАТО. В перспективе это может привести к строительству полноценных военных баз. Однако уже сегодня американцы бесцеремонно используют в военных целях землю, воду и воздух своей колонии. Это показали натовские учения «Объединённые усилия» – американская авиация хозяйничала в украинском небе», – пояснили журналисты.

«При этом воевать за украинское правительство на Донбассе НАТО по-прежнему не спешит. На украинских территориях отрабатываются алгоритмы глобального конфликта, в котором интересы Украины учитываться не будут совершенно. Да и её сохранение как государства находится после этого под вопросом», – резюмировали авторы ленты.

Напомним, в первой части «Dependent Ukraine» называются конкретные персоналии, осуществляющие внешнее управление украинской экономикой. Вторая часть посвящена многочисленным нарушениям прав человека на Украине после госпереворота 2014 года.