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01.02.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Солдаты ВСУ все чаще уклоняются от выполнения преступных приказов

Уровень морально-психологического состояния личного состава подразделений и частей ВСУ на передовой продолжает снижаться.

Об этом сегодня во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские военнослужащие уклоняются от выполнения преступных приказов командования всеми возможными способами. Кроме того, украинское командование продолжает списывать небоевые потери в зоне боевых действий на фейковые обстрелы, обвиняя при этом Народную милицию республики. От источника в военной службе правопорядка разведкой ДНР получены данные о 12 случаях умышленного членовредительства в рядах украинских военных, участвующих в операции оккупационных сил, зафиксированных в январе текущего года», – сообщил Басурин.

Он также добавил, что участившиеся случаи суицидов, небоевых потерь, дезертирств и нежелания граждан Украины проходить службу в рядах украинских вооруженных формирований являются главной причиной низкой укомплектованности подразделений в зоне проведения «ООС».

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР неоднократно сообщали о случаях, когда украинское командование выставляло убитых в пьяных ссорах военнослужащих погибшими от рук «сепаров» или покончившими с собой.

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