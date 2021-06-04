Сопли и слезы Протасевича, или прозрение клавиатурного «воина»

04.06.2021, Минск, Артем Агафонов

Протасевич был жалок. Пожалуй, это самое подходящее слово, которым можно описать самого обсуждаемого пассажира рейса «Афины – Вильнюс» в интервью (хотя тут больше подходит слово «допрос») ведущему белорусского телеканала ОНТ Марату Маркову. Вместо грозного «шатателя режима» или гордого революционера нам показали перепуганного плаксивого мальчишку, который заливался соловьем, сдавая и обливая грязью своих недавних соратников, включая свою девушку Софию Сапегу.

Единственным человеком, кроме Лукашенко, о котором Протасевич отозвался положительно, был журналист Владимир Чуденцов, который стоял у истоков Nexta и которого он сравнивал с НТВ времен расцвета. Странные дифирамбы в адрес крайне неприятного человека, специализировавшегося на фейках и мотающего сейчас срок за наркотики и педофилию.

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Оппозиционные телеграм-каналы тут же бросились спасать остатки репутации недавнего героя, в честь которого в некоторых европейских столицах даже улицы называть хотели. Сразу заговорили о пытках и психотропных веществах, которыми его накачивали. За пытки не скажу, но на человека, находящегося под воздействием психотропов он похож не был. Речь была логичная, связанная, Протасевич производил впечатление человека в здравом уме, неглупого и отдающего себе отчет в том, что он говорит и делает. Просто сильно напуганного.

Ну не получилось из него героя. Клавиатурный воин понял, что война настоящая, а он на ней попал в плен и теперь пытается спасти свою шкуру любой ценой. Ему есть, чего бояться. Если он попадет в тюрьму, то заключенные не будут выяснять подлинность слухов о его отношениях с «бойлавером» Чуденцовым и многолетняя отсидка станет особенно неприятной.

Следователям Комитета госбезопасности не составило большого труда сломать и заставить говорить нужные вещи парня, который и так чувствовал себя обманутым и брошенным оппозиционной верхушкой.

Думаю, подробно пересказывать откровения Протасевича не имеет смысла. Да и не было в них ничего такого, о чем мы до сих пор не знали. То, что белорусская оппозиция – пауки в банке, далеко не новость. Про коррупцию, распил грантов и конкуренцию за финансовые потоки в ней мы знаем еще с прошлого века. Поменялись за это время некоторые персонажи, но никак не манеры. О том, что западные страны вкладывают миллионы не из человеколюбия и стремления облагодетельствовать Белоруссию своей демократией, а ради достижения своих геополитических целей и судьба белорусов их волнует мало тоже можно догадаться, если не дурак.

Насколько слова Протасевича соответствуют правде – сказать сложно. Скорее всего, как минимум на 80 процентов соответствуют, картина знакомая, персонажи узнаваемые. Вот только это были не его слова. Точнее, не только его. Этакое буриме. Текст свой, но обязательные слова-маркеры в нем присутствуют. Вроде бы, никто не тянул его за язык, когда он говорил про «российскую компанию с Урала, занимающуюся горнодобычей», которая перечисляла, в общем-то, небольшие по олигархическим меркам деньги на поддержку Nexta.

Саму компанию он не назвал (якобы забыл, что выглядит совсем неестественно), но за этими словами четко угадывался «Уралкалий» Дмитрия Мазепина, до которого Протасевичу дела особо не было, но который давно стоит костью в горле Лукашенко и особенно Гуцериеву, с которым у белорусского президента особые отношения.

Столь же неестественно выглядят и дифирамбы в адрес Лукашенко с обязательным упоминанием того, что у него «стальные яйца». Про эту анатомическую особенность «Батьки» белорусская пропаганда регулярно твердит со времен его прогулок с автоматом возле собственной резиденции. Подобное самолюбование металлическими тестикулами уже успело поднадоесть. Протасевич просто озвучил своими словами то, что от него требовалось озвучить. Обвинять Протасевича в том, что тот не оказался героем – бессмысленно. По-человечески его даже жалко, несмотря то, что человек с гнильцой.

Чего белорусская власть добилась этим интервью? По большому счету, кроме удовлетворения собственного самолюбия и, возможно, мести Мазепину. На западные санкции это сомнительное зрелище не повлияет. На настроения белорусов – тоже. За последний год большинство уже определилось в политических предпочтениях.