Соратник Билецкого оказался на помойке

11.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Подконтрольный украинским спецслужбам скандальный сайт «Миротворец» стал карманной игрушкой нынешнего президента Украины Петра Порошенко, который может внести туда любого недовольного режимом в стране.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил основатель неонацистского полка «Азов», лидер партии «Национальный корпус», депутат ВР Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, сайт «Миротворец» был прекрасной инициативой в своё время, когда начинался. Он работал по сепаратистам, давал понять кто есть кто, предоставлял много материала, по которому не хотели работать СБУ или МВД. Сейчас это превратилось, к сожалению, в политическую помойку в интересах обслуживания режима Порошенко. Теперь это не сайт по сепаратистам, это сайт по ветеранам АТО, которые не устраивают конкретного человека, который, пока что, сидит на Банковой», – отметил Билецкий.

Также глава «Национального корпуса» прокомментировал сведения о том, что задержанный полицией 10 марта лидер черкасского филиала партии Дмитрий Кухарчук был внесён в базу печально известного сайта.

«Дмитрий Кухарчук – это человек, который прошёл Майдан, прошёл войну и, вернувшись с войны, не остался бесчувственным и огрубевшим, а стал работать ради украинской молодёжи. Ему плевать, есть он сейчас на, теперь уже, к сожалению, проплаченном карманном сайте Порошенко, или нет, как и на самого Порошенко», – резюмировал Билецкий.