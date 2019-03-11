Журналист-антимайданщик попал в больницу после наезда СБУ

11.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Журналист Владимир Скачко, в квартире которого 5 марта более 14 часов проводился обыск, не смог явиться на допрос в управление СБУ Херсонской области, поскольку был госпитализирован в Киеве.

Об этом сообщает портал “Успішна варта”, ссылаясь на адвоката Александра Телешецкого.

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Он рассказал, что после проведения обыска и вручения журналисту подозрения в посягательстве на территориальную целостность Украины Скачко был вызван на допросы в СБУ Херсонской области на три дня подряд – 11, 12 и 13 марта. Однако, в связи с ухудшением состояния здоровья, журналист был госпитализирован в Киеве. Для осуществления следственных действий в Херсон приехал адвокат журналиста.

«В связи с резким ухудшением состояния здоровья Владимира в ночь с субботы на воскресенье доставили в БСМП, откуда затем поместили на стационарное обследование в одну из клиник для проведения лабораторного обследования. Я, как его представитель, сегодня прибыл в Херсон, и подал документы о важности причин неявки Скачко», – отметил Телешецкий.

Кроме того, адвокат отметил, что его клиенту вплоть до настоящего времени не вручалось ходатайство об избрании меры пресечения. А возможность присутствия Скачко на допросе 12 и 13 марта защитник журналиста комментировать отказался.

Об ухудшении здоровья Скачко также в своем блоге сообщила киевская журналистка Татьяна Чугаенко.

“Друзья, у Вовы Скачко плохо со здоровьем. В субботу вечером его увезла скорая, и он до сих пор в больнице. Он настоящий мужик, и сложившуюся ситуацию переносит очень стойко, за что я его уважаю ещё сильнее, чем раньше. Но иногда случаются вещи, на которые мы повлиять не в состоянии. В общем, капельницы у него сейчас и весь остальной набор. Православных очень прошу помолиться за его здоровье. А всех, кто хочет и может помочь финансово, прошу перечислять на карточку его жены Натальи. 5168 7453 0105 3374 Приватбанк”, – попросила Чугаенко.

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