05.12.2018,

Москва, Михаил Рябов

 
Политика, Россия, Украина
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Соратник Суркова объяснил его странное фото

Разрешилась интрига с появившимся сегодня в социальных сетях фото помощника президента РФ Владислава Суркова с тростью. Этот снимок в очередной раз вызвал пересуды о состоянии здоровья чиновника на фоне былых украинских вбросов.

Российский политолог Алексей Чеснаков заявил, что Сурков получил травму во время игры в стритбол – уличную разновидность баскетбола, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Трость Суркова. Травма. Зимний стритбол», – сообщил Чеснаков в блоге.

Напомним, что Сурков считается куратором республик Донбасса и украинского направления.

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