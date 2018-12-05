05.12.2018,
Москва, Михаил Рябов
Соратник Суркова объяснил его странное фото
Разрешилась интрига с появившимся сегодня в социальных сетях фото помощника президента РФ Владислава Суркова с тростью. Этот снимок в очередной раз вызвал пересуды о состоянии здоровья чиновника на фоне былых украинских вбросов.
Российский политолог Алексей Чеснаков заявил, что Сурков получил травму во время игры в стритбол – уличную разновидность баскетбола, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
«Трость Суркова. Травма. Зимний стритбол», – сообщил Чеснаков в блоге.
Напомним, что Сурков считается куратором республик Донбасса и украинского направления.
Метки: Владислав Сурков
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20:49 5 декабряРоссия с помощью Китая обходит санкции и качает газ с вышек в Черном море
20:34 5 декабряЛавров: Ротару испугалась военного положения и отменила все концерты в России
20:01 5 декабряСоратник Суркова объяснил его странное фото
19:25 5 декабряВ Симферополе пройдет концерт для любителей песен Евромайдана
18:41 5 декабряВ Словакии обнаружили и выслали “российского шпиона”. В Москве обещают “зеркальный ответ”
16:38 5 декабряНа боевое дежурство заступили первые лазерные комплексы «Пересвет»
16:26 5 декабряДепутат Госдумы: США готовят второй акт кровавой провокации на Украине
16:05 5 декабряПутин отказался помогать Порошенко
15:16 5 декабряУкраина готовит новые ракеты против русского флота
15:06 5 декабряКурта Волкера отправили в пешее эротическое путешествие
14:41 5 декабряТимошенко поехала в США просить усиления санкций против России
14:10 5 декабряПод лозунгом «Геть от Москвы» Порошенко впрягает Украину в кабалу
13:19 5 декабряСенаторы требуют угомонить зарвавшийся киевский режим
13:06 5 декабряИстерика на сессии у Кличко: Русские танки – в 120 км от Киева!
12:58 5 декабряНовое фото Суркова взбудоражило соцсети
12:31 5 декабряПодавляющее большинство россиян поддержали действия РФ в Керченском проливе
11:10 5 декабряУкраина придумала жесткий ответ на задержание своих моряков
11:06 5 декабряГосдеп собирается перекрыть кислород русским кораблям по всему миру
10:45 5 декабряРоссийские либералы провели акцию в поддержку украинских провокаторов
9:59 5 декабряУкраинские пограничники устроили для россиянок экзамен по «голодомору»
9:39 5 декабряКрым впервые попал в топ-5 наиболее популярных направлений
9:07 5 декабряМы потеряем больше, чем Россия, запомните! – киевский аналитик
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