Соратник Тимошенко: Нам нечего скрывать – мы хотим уничтожить Зе-банду

Игорь Шкапа.  
15.01.2026 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 345
 
Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Правящее большинство в украинском парламенте следует уничтожить.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, соратник Юлии Тимошенко, у которой прошли обыски по подозрению в попытке подкупа депутатов Рады.

Правящее большинство в украинском парламенте следует уничтожить. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он считает, что опубликованные записи смонтированы, но обратил внимание на прозвучавшую там фразу якобы Тимошенко, которая говорит, что хочет разрушить правящее большинство в парламенте.

«Я вам в прямом эфире честно и откровенно говорю: я, Алексей Кучеренко, так же давно хочу развалить это ничтожное монобольшинство в связи с его профнепригодностью, абсолютным цинизмом, нигилизмом правовым, несоответствия реальной ситуации в стране и невыполнением своих конституционных обязательств по формированию ответственного правительства», – заявил соратник Тимошенко.

Он добавил, что нынешняя монокоалиция представляет собой «зло для страны», а на смену ему должно прийти правительство национального единства.

«Они неспособны, они неадекватны, они не профессиональны, но их монополизация делает их совершенно неподотчетными и неподконтрольными», – добавил Кучеренко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить