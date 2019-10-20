Соратник Януковича: Крым можно и нужно было задушить как во времена Мешкова

20.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Если бы майданщики, пришедшие к власти в Киеве после переворота 2014 года оказались умнее, они бы подавили Русскую весну в Крыму путем шантажа, интриг и применения силы, как это было в 90-е годы при свержении президента полуострова Юрия Мешкова.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший глава МВД Украины, экс-председатель Совмина Крыма Анатолий Могилёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пример того, как пытались реализовать план по отторжению Крыма, еще 1994 год, когда был президент Мешков в Крыму, когда вводился в обращение российский рубль, в тот момент власть отреагировала адекватно на возникшую угрозу.

Тогда из Кабмина Украины приехала делегация в Крым, провели работу с депутатами Крыма, обговорив с ними претензии, которые были у них, Крым получил особый статус в Конституции Украины, он получил у себя закон о собственной Конституции, получил большие права по распоряжению своими ресурсами, многие вопросы отдавались на решение в Крыму, и Крым мог решать многие вопросы сам. Это сгладило ситуацию, и на тот момент ситуацию уладили, Мешков уехал, закончилось двоевластие в Крыму. Это сделали адекватно и правильно.

Теперь смотрите, что получилось в 2014 году. Когда возникла такая же угроза, захват зданий, на них адекватно украинская власть не отреагировала никак. И то, что мы пытались донести до лиц, пришедших к власти здесь, не буду говорить каким путем – это еще будут разбирать правоохранительные органы, никто из них адекватно на это не отреагировал. Тут делили портфели, забыв о Крыме.

Более того, я думаю это еще было сделано с таким умыслом, что 2 с лишним миллиона избирателей Крыма в будущих выборах пришедшим к власти были не нужны, поэтому на Крым махнули рукой. Так его и потеряли.

Последствия Крыма – это события в Донбассе. Неадекватная реакция власти – это самое страшное, что может быть, вот за это должны отвечать те лица, которые должны нести ответственность. Если действующая власть в Украине не привлечет к ответственности этих лиц, это поведет за собой дальнейшие возможные шаги по нарушению законодательства у нас в стране», – отметил Могилёв.

Он сообщил, что уже подал в Государственном бюро расследований соответствующее заявление в отношении бывшего «и.о. президента» Александра Турчинова и его пособников, которые, по мнению экс-чиновника, должны были также начать в Крыму «АТО».

«В ГБР открыто производство по моему заявлению о бездействии на тот момент высших должностных лиц страны о непроведении в Крыму или антитеррористической операции, или военного положения.

Думаю ГБР это будет расследовать. Меня по этому делу уже допрашивали, допросят и всех остальных, изымут материалы в Минобороны, в СБУ, и тогда поставят точки над «i», кто виноват в сдаче Крыма.

Я глубоко убежден, что в сдаче Крыма виноваты высшие должностные лица, которые в то время пришли к власти. Это, в первую очередь, Турчинов, как и.о. президента, члены СНБО, которые должны были, оценив обстановку по линии Минобороны, СБУ и внешней разведки, доложить ситуацию и внести предложения о принятии каких-то силовых решений.

Если бы такое решение приняли, в Крыму вся ситуация сгладилась бы на нет, однозначно», – резюмировал «бело-голубой» экс-премьер Крыма.

Напомним, ранее Анатолий Могилёв уже высказывал сожаление, что если бы Киев предпринял меры по вводу военного положения в Крыму в 2014 году и передал контроль над силовиками тогдашним украинским властям полуострова, ситуация с бескровной Русской весной могла бы перерасти в «АТО».

При этом он признался, что предпринимал усилия по подкупу депутатов местного парламента, чтобы сорвать голосование за проведение референдума по воссоединению полуострова с Россией.