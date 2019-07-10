Соратник Зеленского предлагает отказаться от названия «русский» в угоду нацистам

10.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Русский язык может стать региональным на востоке Украины под видом «суржика». Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил кандидат в депутаты Верховной Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа», юморист Сергей Сивохо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам юмориста, русский язык можно не называть таковым.

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«Если я думаю также, как эти люди, которые на востоке страны. Они думают так: хорошо, есть украинский государственный язык, но, пожалуйста, на региональном уровне не надо нас трогать. Считайте это разновидностью суржика. Не надо говорить «русский язык». Потому что на западе украинский язык тоже не чистый. Он с вкраплениями польского, мадьярского», – заявил Сивохо.

Напомним, что сам Зеленский ранее, говоря о политике после занятия кресла президента, обещал, что следующее поколение жителей русскоязычных областей Украины будет ассимилировано и откажется от родного языка в пользу украинского «с большим удовольствием».