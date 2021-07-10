Соратник Зеленского: «Путин все хорошо рассчитал. Лидерами ЕС можно пренебречь»

Новости Украины

Украина смогла выстоять в противостоянии с Россией вопреки малодейственным санкциям Запада, а потому Киев получил право быть наравне с союзниками по западному миру на переговорах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Олег Дунда.

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«Чем меньше сопротивляются россиянам страны Старой Европы, тем больше растет агрессивность. Зверь чувствует вкус крови. Любая уступка в его пользу доказывает Путину, что он все правильно рассчитал и лидерами Старой Европы можно пренебрегать. В конце концов, можно им на пенсии предложить должность в каком-то наблюдательном совете», – пишет Дунада.

По его словам, Украине отводилась роль российской жертвы, которая тем не менее выстояла.

«Вопреки Будапештскому меморандуму. Когда мы променяли ядерное оружие на ничто, на пустые слова. Вопреки слабой поддержке западного мира в нашей войне с Россией за независимость. Вопреки фактическому отсутствию поставки оружия и отказу в финансировании. Вопреки несостоятельности власти. Вопреки непоследовательным и малодейственным санкциям Запада. И все это дает Украине право быть наравне с нашими союзниками по западному миру на переговорах», – пафосно резюмирует депутат.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Дунда поплакался, что немцам и французам Украина до лампочки со своей войной.

Также он призвал в ближайшие сроки зачистить на Украине все общественные организации и политические партии, которые можно отнести к пророссийским.