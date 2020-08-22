Сорос заявил, что боится Китай больше, чем Россию

22.08.2020, Киев, Ольга Козаченко

Китай является лидером в сфере искусственного интеллекта, что дает ему преимущество в противостоянии с Западом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном киевским журналом «Новое время», заявил считающийся спонсором так называемых «цветных революций» американский миллиардер Джордж Сорос, отвечая на вопрос о внешних врагах ЕС.

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«Их много, и все они имеют общую особенность: они — противники идеи открытого общества. Я стал пылким сторонником ЕС, потому что считал его воплощением открытого общества в европейском масштабе. Раньше Россия была наибольшим врагом, но теперь Китай перегнал Россию. Россия доминировала над Китаем до тех пор, пока президент Никсон не понял, что открытие и развитие Китая ослабит не только китайский коммунизм, но и коммунизм в Советском Союзе. Да, Никсон получил импичмент, но он и Киссинджер были великими стратегами и мыслителями», – считает миллиардер.

По его словам, в результате такая стратегия подтолкнула Китай к реформам, которые обусловили его экономическое могущество.

«Сегодня другая ситуация. Китай является лидером в сфере искусственного интеллекта. Искусственный интеллект помогает создавать инструменты контроля, полезные для закрытого общества и, наоборот, смертельно опасные для открытого общества. Это дает стратегическое преимущество закрытым обществам. Значит, Китай является сегодня значительно большей угрозой для открытых обществ, чем Россия. В США существует двухпартийный консенсус в отношении того, что Китай является стратегическим соперником», – резюмировал Сорос.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты пришли к выводу, что США упустили момент и своими руками вырастили из Китая глобального конкурента.

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