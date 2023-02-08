Соскин призывает украинцев успеть сбежать из страны до Пасхи

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Россия будет наносить ракетные удары по Галичине, включая Львов, чтобы произвести впечатление на Варшаву.

Об этом в своём видеоблоге заявил киевский экономист и политолог Олег Соскин, придерживающийся националистических и русофобских взглядов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ему [Путину] необходимо для Украины наносить удары по центрам принятия решений. Это, прежде всего, Киев, и конечно же Львов. Должна быть показательная картинка и для Варшавы, и для Западной Украины, для Галиции, чтобы показать, что они тоже незащищены, и в любой момент они могут получить от Путина совершенный акт возмездия, по его пониманию. И мы в ближайшее время будем смотреть, во что это будет выливаться», – предупредил Соскин.

Он добавил, что жителям Юга, Востока и Центра Украины нужно срочно бежать в граничащие со странами ЕС области.

«Холод, морозы, электричества нет, фронт находится в очень нестабильном положении, напряжение растёт, обстрелы растут. Поэтому те, кто на юге, на востоке, в центре, нет смысла там долго находиться. Нужно понимать, что в этом году по юлианскому календарю 16 апреля будет Пасха – до Пасхи, до мая надо быстро собирать вещи (мне говорят: а денег нет – ничего, найдёте), и перемещайтесь. Перемещайтесь в эти области у границ Румынии, Молдовы, с Венгрией, Словакией. Это самое оптимальное, что вы должны делать. Кто может – выезжайте на ту сторону, в эти страны, для того, чтобы себя сохранить и жизнь, и близких, родственников», – призвал политолог.

Ранее Соскин убеждал соотечественников бежать из Украины, не дожидаясь новых ракетных ударов по мостам и вокзалам.