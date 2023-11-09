Соскин: Русскую ракету на бригаду ВСУ мог навести сам комбриг

Командир сформированной в Закарпатье 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, попавшей под удар российской ракеты в Запорожской области, мог опоздать на построение по причине того, что ожидал огневого поражения.

Об этом киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил экономический и политический эксперт, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт в целом прошёлся по закарпатским «элитам» и отметил, что «с такой кадровой политикой врага не победишь».

«События с закарпатской бригадой произошли после того, как в Закарпатской области прошли задержания, аресты… и мэра Ужгорода, который, вообще, бессменный был, и мощнейших нескольких людей, которые представляли всё это в Закарпатье, тоже убрали. Типа, они там отвечали за потоки и за всякие другие вещи. Плюс конкретно на клан Балоги наехали. И теперь, если посмотреть на командира этой бригады, там даже Ломброзо отдыхает – там на лице всё написано. И теперь вскрываются все-все вещи, которые с ним связаны. Возникает вопрос: так а какая же у вас кадровая политика тогда, если на таком уровне бригады у вас такие кадры, то как же вы хотите пробить оборону врага?», – задался вопросом Соскин.

Он высказал подозрение, что комбриг не просто так опоздал на построение. Косвенно политолог допустил, что командир мог иметь отношение к ракетному удару.

«Во-первых, надо разбираться, почему он не приехал раньше, до? Командир бригады вместе со своими людьми, раз он дал приказ, по всем уставам уже должен был там находиться. Почему его не было? Почему он появился только после того, как ударила – одна же ракета не попала, вторая попала. То есть, что – он находился на связи и ждал, когда будет поражение? Он за это что-то получил или ему было кем-то приказано это сделать? А почему он не арестован? Его даже не хотели устранять, Зеленский сказал: мы не знаем, он арестован или не арестован. И его замы арестованы или не арестованы. Всё, шито-крыто», – негодовал он.

По его словам, при желании можно было бы уже давно распутать причинно-следственный клубок и установить виновных, однако те, кто мог бы владеть информацией, молчат.

«Так это что – специально было продумано, что надо было так сделать, или как? Кем продумано? Умеровым, Зеленским? Кто дал приказы выдавать награды? Зеленский, видимо, сказал кому-то, или Ермак, или Умеров. Так давайте узнаем, кто дал приказ, кто передал награды в бригаду, у кого они находились? Это же всё просто узнать, и депутаты могли бы уже всё – и Гончаренко, и Арьев должны были всё это опубликовать. Почему они не публикуют? Это же всё просто, это всё известно», – призывал Соскин.

Ранее упомянутый депутат Алексей Гончаренко рассказал, что комбриг закарпатской бригады в 2019 году был осуждён за контрабанду сигарет.