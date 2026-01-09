Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Двуличие западных чиновников по поводу Украины возмутило даже выдворенного из России польского журналиста Томаша Мацейчука.

Он не выдержал и опубликовал резкий ответ на заявление замглавы Польши Марцина Босака.

«Россия мощной ракетой «Орешник» атаковала Украину вблизи границы Польши, а значит, ЕС и НАТО. .. В результате нападения пострадала критическая инфраструктура, что при низких температурах является террористическим актом в отношении гражданского населения. Россия хочет оправдать это якобы «украинским нападением на резиденцию Путина», – выступил польский чиновник в соцсети.

Мацейчук ответил ему:

«В Белгороде после вчерашних атак, произошедших до удара «Орешником», нет ни электричества, ни отопления. По вашей логике, совершила ли Украина «терроризм против мирного населения»?» – указал скандальный журналист.

Он считает, что Босак просто проигнорирует неудобное замечание и лишит неугодного комментатора возможности публиковать реплики на странице чиновника в соцсети.

«Посмотрим, забанит ли меня зам Радослава Сикорского, после того, как забанил меня сам Сикорский».

Игнорирование неудобной правды – практика не только верхушки Польши, но и всех западных стран, оказывающих поддержку бандеровской Украине.

Известно, что военному атташе США было передано расшифрованное полетное задание дрона, сбитого по направлению к резиденции президента РФ на Валдае. Однако после захвата президента Мадуро, хозяин Белого дома в очередной раз «переобулся», заявив, что не верит в атаку ВСУ на резиденцию.

Такая позиция американцев играет на руку киевскому режиму и его европейской «крыше» в лице «коалиции страждущих».

Отсюда и околонулевая реакция «свободного мира» на любые террористические акты ВСУ.

И уж совсем неудивительно безразличие, с которым отнеслись на Западе на варварский удар украинских беспилотников по мирным жителям в Херсонской области в новогоднюю ночь, когда в огне и от осколочных ранений погибло 49 человек, включая детей.

Подобное происходит ежедневно. Киевская хунта целенаправленно бьет по объектам, где находятся мирные жители. Это было бы невозможно без прямой поддержки со стороны европейских элит. Все эти убогие Макроны, Мерцы и Стармеры с подельниками годами поставляют Украине оружие, технологии, разведданные — всё, что позволяет киевскому режиму продолжать убивать. Они закрывают глаза на военные преступления, игнорируют гибель мирных жителей и при этом требуют от России «мирных переговоров». Но как можно вести диалог с теми, кто празднует Новый год, устраивая бойню?