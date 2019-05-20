Советники Зеленского перестали соображать

20.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому придется идти на компромиссы и договариваться с Россией, а также участвовать в прямых переговорах с ЛДНР, если он не хочет лишиться поддержки избирателей.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам приходится по два раза читать посты, которые пишет новоизбранный президент Зеленский. Меня донимают вопросами – он что совсем глупый человек или как? Он пишет специально, чтобы Путин не стал с ним разговаривать? С одной стороны он говорит «Хочу Нормандский формат», а с другой – «Нет, но только с американцами». Что вообще тоже непрофессионально. С одной стороны он говорит «Хочу договориться с Путиным об освобождении пленных», а потом говорит «Ты – оккупант и вообще враг и так далее»», – недоумевает политолог.

«Зеленский, понятно, новичок в политике, не понимает нюансов. Но те, кто ему советуют, должны же хоть что-то соображать. Они что, рассчитывают, что все решится вопреки и против, не находя никаких компромиссов с Москвой? Ну просто глупо», – убежден Погребинский.

Он также подчеркнул, что, согласно данным последних соцопросов большинство украинцев выступают за переговоры с республиками, а потому Зеленскому нужно как-то готовить почву, чтобы выполнить как-то запрос этих людей.

По мнению политолога, у Зеленского осталось совсем немного времени, чтобы скорректировать свою позицию по ключевым вопросам. В противном же случае, говорит Погребинский, новый президент потеряет большую часть своих избирателей, «если и дальше будет необдуманно ходить в этой серьезной шахматной игре, где играют гроссмейстеры».

Как сообщал «ПолитНавигатор», свежая социология показала: 74% украинцев считают, что президент должен идти на прямой диалог с РФ, а 55% – с «ЛДНР», что шокировало медийную обслугу, разжигавшую войну.

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