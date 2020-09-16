Союзники потребовали от Навального «не уповать на поддержку Запада»

16.09.2020, Москва, Сергей Рулёв

Алексею Навальному нужно публично отречься от солидарности с антироссийскими действиями Запада, которые предпринимаются сейчас после истории с отравлением.

Об этом заявил союзник Навального по оппозиционной борьбе – лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. (Сегодня он прибыл к Верховному суду, где неудачно пытался оспорить приговор, по которому вместе с Леонидом Развожаевым они ранее были признаны виновными в организации беспорядков на Болотной площади в день инаугурации Владимира Путина в 2012 году).

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Во время общения Удальцова с журналистами блогер и репортер Сергей Рулёв поинтересовался, как могут левые силы, позиционирующие себя патриотами, вступать в альянс с Навальным, чье отравление сейчас используется на Западе для раскрутки нового витка антироссийской истерии?

Или же современные левые не брезгуют помощью из-за рубежа – так же, как в свое время большевики?

Удальцов в ответ заверил, что не считает отравление Навального организованным Западом, а обвиняет в этом российский правящий класс, которому, якобы, был неудобен либерал (несмотря на все слухи о том, что Навальный играл роль контролируемой оппозиции в интересах одного из центров влияния).

«Запад банально и цинично просто воспользовался этой ситуацией, я не думаю, что это они всё это организовали, у нас нет таких фактов, это конспирология», – отверг Удальцов версию о возможном отравлении Навального по приказу Запада.

Однако глава «Левого фронта» признал, что «эту трагедию пытаются использовать в своих геополитических целях — усиливать давление на Россию, усиливать санкции».

«На месте Навального было бы очень правильно сейчас чётко зафиксировать что он не приветствует всё эту истерию антироссийскую, что он возвращается в страну и будет здесь действительно бороться, апеллировать к российскому народу для этой борьбы, а не уповать на поддержку Запада, которая тоже, конечно, идёт по абсолютно двойным стандартам, и от этих санкций, от этого давления страдает в первую очередь народ, не только элита, но элита в меньшей степени, страдает народ, экономические санкции сказываются на нашем с вами кармане. Чем раньше он вернётся в Россию, тем будет лучше для него и его политической деятельности», – сказал Удальцов.

Свой союз с либералом глава «Левого фронта» пояснил следующим образом:

«По поводу широких коалиций мы ещё в 2012 году были в такой коалиции, мы не видим в этом ничего страшного. Да, у нас очень разные взгляды на будущее страны, тот же Навальный, его окружение – представители либеральной оппозиции – представляют буржуазный класс, они хотят улучшать современный российский капитализм, приукрашивать его. Мы сторонники социализма, левых сил, мы за коренные перемены, за коренную смену курса, социально-экономической формации, очевидно, это разные векторы.

Но на данный момент, когда давлению подвергаются и левые, и правые, когда выборы уничтожаются и для левых, и для правых, когда суды не работают и для левых, и для правых, тактический союз, тактический альянс, сиюминутный, если можно так выразится, он вполне допустим», – считает Удальцов.

Интересно, что даже в такой коалиции с откровенно прозападными силами, по мнению главы «Левого фронта», борьба возможна без всякой поддержки Запада.

«Обвинять нас, что мы призываем лечь под Запад, брать у кого то какие то деньги, мы никогда этим не занимались и никогда к этому не призывали. Мы патриоты, но патриотизм сегодня заключается не чтобы лизать зад, извините за такое выражение, нашим властям, которые грабят нас же самих», – сказал Удальцов.

«Мы и против политики и действующей власти и против агрессивной политики Запада, а это концентрированная политика крупного капитала», – заверил глава «Левого фронта».

Ранее Удальцов объявлял о проведении осенью протестных акций в России в рамках «мобилизации в поддержку Хабаровска».