Создание Сил теробороны Украины оборачивается большим провалом

24.01.2022  16:27 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина
Новости Украины

В создаваемые на Украине Силы территориальной обороны набирают отнюдь не опытных и мотивированных бойцов, а всех, кого не лень.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил бывший начальник Управления спецопераций Генштаба, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В создаваемые на Украине Силы территориальной обороны набирают отнюдь не опытных и мотивированных бойцов,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



По словам Кривоноса, формирование войск, которые должны вступить в бой на местах в случае наступления на Украину, происходит по принципу «берем тех, кто там еще не был».

«Больше, чем двадцать документов до сих пор не готовы, которые должны были быть хотя бы на 1-е января. Хотя по уму оно должно было быть сделано за два месяца до 1-го января, чтобы люди могли получить на местах, выучить, проработать определенные документы. А сейчас процесс ради процесса.

Так же, как и создание сил территориальной обороны, которые сейчас есть. Это называется кто еще там не был – давайте всех нагребем. Если в соответствии с нашим законопроектом, с нашей программой, мы предусматривали, что это только добровольцы, которые проверены, мотивированные, обученные, то сейчас под одну гребенку гребут всех. Я общаюсь с военкомами областными и районными, и знаю, каким образом поставлена им задача», – заявил Кривонос.

Ранее аналогичную оценку озвучил и основатель нацбата «Азов» Андрей Билецкий. По его словам, украинские отряды территориальной обороны фактически существуют только на бумаге – Киев так и не создал из них многочисленные и эффективные подразделения.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть