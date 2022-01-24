Создание Сил теробороны Украины оборачивается большим провалом

Новости Украины

В создаваемые на Украине Силы территориальной обороны набирают отнюдь не опытных и мотивированных бойцов, а всех, кого не лень.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил бывший начальник Управления спецопераций Генштаба, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, формирование войск, которые должны вступить в бой на местах в случае наступления на Украину, происходит по принципу «берем тех, кто там еще не был».

«Больше, чем двадцать документов до сих пор не готовы, которые должны были быть хотя бы на 1-е января. Хотя по уму оно должно было быть сделано за два месяца до 1-го января, чтобы люди могли получить на местах, выучить, проработать определенные документы. А сейчас процесс ради процесса. Так же, как и создание сил территориальной обороны, которые сейчас есть. Это называется кто еще там не был – давайте всех нагребем. Если в соответствии с нашим законопроектом, с нашей программой, мы предусматривали, что это только добровольцы, которые проверены, мотивированные, обученные, то сейчас под одну гребенку гребут всех. Я общаюсь с военкомами областными и районными, и знаю, каким образом поставлена им задача», – заявил Кривонос.

Ранее аналогичную оценку озвучил и основатель нацбата «Азов» Андрей Билецкий. По его словам, украинские отряды территориальной обороны фактически существуют только на бумаге – Киев так и не создал из них многочисленные и эффективные подразделения.