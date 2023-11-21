Сожрите друг друга: Переметнувшаяся к западникам Влах добивает проигравшую выборы Санду

Алексей Логофет.  
21.11.2023 09:07
  (Мск) , Кишинев
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Выборы, Дзен, Колониальная демократия, Молдова, Политика


Экс-башкан Гагаузской автономии, накануне переметнувшаяся в прозападный лагерь Ирина Влах, решила всласть оттоптаться по Майе Санду, чья партия проиграла состоявшиеся местные выборы.

Влах заявила, что Санду теперь осознала – никаких гарантий насчёт второго президентского срока у неё уже нет. В целом, после второго тура местных выборов можно сделать три вывода.

Экс-башкан Гагаузской автономии, накануне переметнувшаяся в прозападный лагерь Ирина Влах, решила всласть оттоптаться по...

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«Первое. Партия власти сделала ставку на геополитику и шантаж избирателей и, в итоге, закрепила свой проигрыш. Наступать на грабли у них получается лучше всего, поэтому желаю им в этом удачи.

Второй момент. Во многих населенных пунктах, где победили оппозиционные кандидаты, была низкая явка. А в некоторых важных городах победили непартийные кандидаты. Мне кажется, это повод задуматься для оппозиции.

И последнее. Майя Санду сейчас осознала, что никаких гарантий насчёт второго президентского срока у неё нет. Несмотря на закрытые телеканалы и запрет оппозиции, несмотря на визиты с поддержкой европейских лидеров, кресло под ней всё равно шатается. Шольц с Макроном в Бульбоаке не впечатлили наш народ».

(Речь идёт о саммите «Европейского политического сообщества», прошедшего в Молдове с участием лидеров ведущих европейских стран, включая федерального канцлера Германии и президента Франции).

Ирина Влах уверена, что после пролёта на местных выборах PAS и Санду будут действовать ещё более безрассудно:

«Последуют ещё более жёсткие меры против оппозиции и ещё больше беспредела. Но если Майя Санду рассчитывает, что шантажом и угрозами она завоюет к себе уважение, то она сильно ошибается», – считает политик.

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